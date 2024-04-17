Події

04:28 17.04.2024

Україна суттєво просунулась у реалізації судової реформи

1 хв читати
Україна суттєво просунулась у реалізації судової реформи

Заступник глави Офісу президента (ОП) Ірина Мудра заявила, що Україна суттєво просунулась у реалізації судової реформи, повідомляє прес-служба президента.

"Незважаючи на війну, ми продовжуємо реалізацію ініційованих президентом України Володимиром Зеленським у 2019 році реформ. На якісно нових конкурсних засадах сформовані ключові органи суддівського управління: Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Усі кандидати проходили перевірку на чесноту та відповідність цим. До відбору залучали визнаних міжнародних експертів", – цитує прес-служба президента слова Мудрої.

Заступниця керівника ОП зазначила, що на шляху до реалізації судової реформи вдалося відновити дисциплінарну функцію Вищої ради правосуддя, запровадити безпрецедентний за відкритістю конкурс до Конституційного суду та вдосконалити процедури відбору кандидатів на посади суддів.

"Я хочу підкреслити нашу повну відданість взятим на себе зобов'язанням щодо фіналізації судової реформи", - сказала вона.

Мудра також наголосила на важливості створення та запуску міжнародних механізмів відновлення справедливості для України. Зокрема, про компенсації для постраждалих внаслідок російського вторгнення та притягнення до відповідальності винних за розв'язану війну.

Теги: #україна #судова_реформа #просування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:18 16.04.2024
США мають намір запровадити санкції проти ІранСША мають намір запровадити санкції проти Ірану

США мають намір запровадити санкції проти ІранСША мають намір запровадити санкції проти Ірану

20:43 16.04.2024
У Білому домі вважають за необхідне розгляд питання про допомогу Ізраїлю та Україні в Палаті представників цього тижня

У Білому домі вважають за необхідне розгляд питання про допомогу Ізраїлю та Україні в Палаті представників цього тижня

16:26 16.04.2024
Україна орієнтована на діалог і співпрацю, а не на запровадження обмежень у торгівлі з Польщею - Мінагрополітики

Україна орієнтована на діалог і співпрацю, а не на запровадження обмежень у торгівлі з Польщею - Мінагрополітики

02:24 16.04.2024
Глава Мінфіну провів у Вашингтоні низку зустрічей у рамках Весняних зборів МВФ і СБ

Глава Мінфіну провів у Вашингтоні низку зустрічей у рамках Весняних зборів МВФ і СБ

00:13 16.04.2024
Росіяни обстріляли 3 громади Сумської області, пролунало 8 вибухів

Росіяни обстріляли 3 громади Сумської області, пролунало 8 вибухів

23:06 15.04.2024
Зеленська: Данія дає важливий приклад підтримки України в усіх сферах

Зеленська: Данія дає важливий приклад підтримки України в усіх сферах

22:39 15.04.2024
Стефанчук виступить на пленарному засіданні ПАРЄ

Стефанчук виступить на пленарному засіданні ПАРЄ

22:12 15.04.2024
У Запоріжжі ДСНС і місцеві служби усувають наслідки негоди

У Запоріжжі ДСНС і місцеві служби усувають наслідки негоди

18:24 15.04.2024
Шмигаль обговорив із главою МЗС Ісландії інтеграцію України до ЄС і НАТО

Шмигаль обговорив із главою МЗС Ісландії інтеграцію України до ЄС і НАТО

17:36 15.04.2024
Норвегія працює над тим, щоб забезпечити Україну великою кількістю систем Patriot, - глава МЗС

Норвегія працює над тим, щоб забезпечити Україну великою кількістю систем Patriot, - глава МЗС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна запросить скликання засідання Ради "Україна - НАТО" щодо захисту неба та постачання озброєння - Зеленський

ПАРЄ закликала використати заморожені активи РФ для відновлення України

Генпрокурор: У результаті дій агресора загинуло понад 12 тис. мирних українців, серед них 543 дитини

Колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського оголошено в розшук

Командувачем військ оперативного командування "Південь" призначено бригадного генерала Шаповалова

ОСТАННЄ

Росіяни обстрілюють Херсон із лівого берега

Україні потрібно більше снарядів і ППО - Умєров у розмові з главою Пентагону

Стефанчук: Україна розраховує, що завдяки мандату комісара Ради Європи будуть захищені права українців, які постраждали внаслідок російської агресії

РНБО розгляне загрози безпеці у зв'язку з роботою онлайн-казино - Зеленський

Україна запросить скликання засідання Ради "Україна - НАТО" щодо захисту неба та постачання озброєння - Зеленський

Українська авіація завдала ударів по п’яти районах зосередження противника

Росіяни за добу завдали двох ракетних і 43 авіаційних ударів по території України

На лінії фронту за добу відбулося 50 бойових зіткнень

ПАРЄ закликала використати заморожені активи РФ для відновлення України

Медійники закликають замінити Наталію Гуменюк: забороняє висвітлювати воєнні злочини РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА