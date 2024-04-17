Заступник глави Офісу президента (ОП) Ірина Мудра заявила, що Україна суттєво просунулась у реалізації судової реформи, повідомляє прес-служба президента.

"Незважаючи на війну, ми продовжуємо реалізацію ініційованих президентом України Володимиром Зеленським у 2019 році реформ. На якісно нових конкурсних засадах сформовані ключові органи суддівського управління: Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Усі кандидати проходили перевірку на чесноту та відповідність цим. До відбору залучали визнаних міжнародних експертів", – цитує прес-служба президента слова Мудрої.

Заступниця керівника ОП зазначила, що на шляху до реалізації судової реформи вдалося відновити дисциплінарну функцію Вищої ради правосуддя, запровадити безпрецедентний за відкритістю конкурс до Конституційного суду та вдосконалити процедури відбору кандидатів на посади суддів.

"Я хочу підкреслити нашу повну відданість взятим на себе зобов'язанням щодо фіналізації судової реформи", - сказала вона.

Мудра також наголосила на важливості створення та запуску міжнародних механізмів відновлення справедливості для України. Зокрема, про компенсації для постраждалих внаслідок російського вторгнення та притягнення до відповідальності винних за розв'язану війну.