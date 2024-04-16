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20:43 16.04.2024

Стефанчук: Україна розраховує, що завдяки мандату комісара Ради Європи будуть захищені права українців, які постраждали внаслідок російської агресії

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів зустріч із комісаром Ради Європи з прав людини Майклом О'Флаерті, під час якої він приділив особливу увагу питанню повернення в Україну незаконно депортованих дітей.

"Ще одна зустріч - із Комісаром Ради Європи з прав людини Майклом О'Флаерті. Висловив щиру подяку за особисту рішучу та послідовну позицію на підтримку України та її народу в боротьбі з країною-агресором - російською федерацією", - написав Стефанчук у фейсбуці у вівторок увечері.

"Україна розраховує, що завдяки мандату Комісара Ради Європи будуть захищені права українців, які постраждали внаслідок російської агресії. Вкрай важливе для нас питання - повернення в Україну незаконно депортованих дітей", - додав він.

"Агресор не зупиняється і продовжує чинити воєнні злочини, продовжує незаконно вивозити українських дітей на свою територію, на територію Білорусі або на тимчасово окуповані Росією території України", - сказав Стефанчук.

Водночас голова Верховної Ради наголосив на важливості продовження тиску на агресора задля якнайшвидшого вивезення українських громадян із території РФ, а "також повернення в Україну наших дітей, незаконно вивезених, переданих "під опіку" та "усиновлених" громадянами РФ".

 

 

 

Теги: #єс #права_людини #комісар #стефанчук

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