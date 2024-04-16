РНБО розгляне загрози безпеці у зв'язку з роботою онлайн-казино - Зеленський

РНБО України розгляне питання неконтрольованості сфери онлайн-казино, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Провів попередню нараду. Секретар РНБО, СБУ, Мінцифри, Офіс зараз готують на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери", - сказав Зеленський.

За його словами, "всі можливості в цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути й будуть заблоковані".

"Важливо сьогодні сказати і про автора відповідної петиції. Петиції щодо обмеження онлайн-казино, з якої почалася дискусія зараз. Це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко, воїн 59 окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув у бою. Мої співчуття рідним і близьким, усім друзям Павла", - сказав президент.