Події

20:19 16.04.2024

РНБО розгляне загрози безпеці у зв'язку з роботою онлайн-казино - Зеленський

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РНБО розгляне загрози безпеці у зв'язку з роботою онлайн-казино - Зеленський

РНБО України розгляне питання неконтрольованості сфери онлайн-казино, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Провів попередню нараду. Секретар РНБО, СБУ, Мінцифри, Офіс зараз готують на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери", - сказав Зеленський.

За його словами, "всі можливості в цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути й будуть заблоковані".

"Важливо сьогодні сказати і про автора відповідної петиції. Петиції щодо обмеження онлайн-казино, з якої почалася дискусія зараз. Це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко, воїн 59 окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув у бою. Мої співчуття рідним і близьким, усім друзям Павла", - сказав президент.

Теги: #рнбо #зеленський #онлайн_казино

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