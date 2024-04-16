Командувач ВМС ЗСУ обговорив із главою МЗС Норвегії поточну безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні

Командувач Військово-Морських сил ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа провів зустріч із делегацією Норвегії на чолі з міністром закордонних справ Еспеном Бартом Ейде, повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

"У рамках офіційного візиту до України в Одесі відбулася зустріч делегації Королівства Норвегія на чолі з міністром закордонних справ Еспеном Бартом Ейде та представників Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP), у якій узяв участь командувач Військово-Морських сил Збройних сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа та представники органів місцевої влади", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці у вівторок.

Також під час відвідування Одеського морського торговельного порту глава норвезького МЗС і представники Всесвітньої продовольчої програми ООН ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору" в Чорному морі.

"Під час зустрічі було обговорено поточну безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні, зокрема питання мінної небезпеки в Чорному морі, спричиненої російською агресією. Пана Еспена Барта Ейде ознайомили з деякими аспектами діяльності національного флоту під час захисту нашої країни", - повідомляє пресслужба.

Крім цього, сторони обговорили питання підтримки Норвегією та заслухали об'єктивну інформацію про ситуацію в Україні на тлі російської агресії.

Неїжпапа подякував норвезькій стороні за постійну підтримку України, а також висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю.