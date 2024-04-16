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16:34 16.04.2024

Польщі варто дозволити транзит українського зерна через польські порти - президентка Зернової палати Польщі

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Польщі варто дозволити транзит українського зерна через польські порти - президентка Зернової палати Польщі

Польщі доцільно зберегти блокаду на імпорт українського зерна, однак транзит варто дозволити, коли в польських портах будуть вільні потужності з перевалки, заявила президентка Зернової та кормової палати Польщі Моніка Пьонтковська в інтерв'ю farmer.pl.

"Сьогодні було б краще, якби блокада імпорту зерна зберігалася, а коли справа доходить до транзиту, ми могли б певною мірою реалізувати її і таким чином допомогти Україні, коли у нас будуть вільні потужності з переробки в польських портах", - сказала вона.

Пьонтковська зазначила, що в першому кварталі 2024 року польські порти не були завантажені на 100%.

"Ми маємо зробити висновки, що наша портова інфраструктура, а й залізнична інфраструктура неефективні. Зараз саме час її розширити. Я вважаю, що ми проспали останні два роки в цьому контексті. Румунія отримала кошти від Євросоюзу, розширює свою інфраструктуру, а Польща досі цього не зробила", - наголосила громадська діячка.

Вона впевнена, що Польща має показати і Україні, і міжнародній спільноті, що хоче ефективно допомагати, але, з іншого боку, твердо захищає інтереси польського фермера. Ці дві мети, на її думку, потрібно поєднати.

"Що швидше ми дійдемо порозуміння, що швидше розробимо механізми, то менш складною буде атмосфера, яка може завадити нашій ширшій співпраці не лише з Україною, а й на європейській арені", - резюмувала президентка Зернової палати Польщі.

Теги: #польща

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