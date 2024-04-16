"Нова пошта" планує у 2024р. розширити покриття в Чехії до шести міст

Група компаній "Нова пошта" розширила мережу відділень Nova Post у Чехії до трьох міст: після двох відділень у столиці, Празі, та одного в Брно, четверте відділення відкрили в м. Ліберець, повідомила пресслужба групи у вівторок.

"Для комфорту наших клієнтів ми продовжуємо розвиток мережі по всій території Чехії. Цього року ми плануємо відкрити відділення в містах Пльзень, Острава та Чеське Будейовіце, а також збільшити кількість пунктів видачі посилок, щоб стати до клієнта ще ближче", - наводяться в релізі слова СЕО Nova Post у Чехії Андрія Артеменка.

Згідно з повідомленням, у новому відділенні, яке працює з понеділка до суботи, клієнти можуть отримувати і відправляти до України документи, посилки і вантажі до 30 кг. Вартість доставки з України до Чехії становить: 500 грн за документи, а також 550 грн, 850 грн і 1800 грн за посилки до 2 кг, 10 кг і 30 кг відповідно.

Як повідомлялося, Nova Post вже відкрила 89 відділень в Естонії, Польщі, Литві, Латвії, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Італії, Угорщині та Молдові.

Перше відділення в Чехії компанія відкрила на початку червня 2023 року.