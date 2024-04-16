ТЧХУ допомагає евакуювати маломобільних громадян із прифронтових районів Харківщини

Команда Харківської обласної організації Українського Червоного Хреста допомагає евакуювати маломобільних людей з населених пунктів області, що розташовані поблизу зони активних бойових дій.

"Нещодавно спільно з працівниками Національної поліції України в Харківській області вдалося евакуювати маломобільних громадян, літніх людей та осіб з інвалідністю з Куп'янського району", - повідомило Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) у фейсбуці у вівторок.

У ТЧХУ, зокрема, розповіли, що із селища Глушківка, розташованого практично в зоні бойових дій, евакуювали 98-річну жінку з переломом стегна та доправили її в безпечне місце під опіку родичів.

Волонтери ТЧХУ також евакуювали з Куп'янська літню жінку, яка має інвалідність. Вона залишилася під опікою волонтерів і соціальних працівників після загибелі на війні свого єдиного сина. Однак через постійні обстріли з боку Російської Федерації соціальним службам стало важко за нею доглядати, було ухвалено рішення евакуювати її. Жінку привезли до Харкова, де вона отримала безоплатне житло, медичний нагляд і харчові продукти.