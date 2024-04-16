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13:32 16.04.2024

РФ намагається збалансувати ризик для своїх заводів, на яких працюють цивільні, на користь збереження уваги до лінії фронту - британська розвідка

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Українські сили 2 квітня завдали удару по заводу в Татарстані, РФ намагається захистити такі об'єкти, проте задовольняється тим, щоб збалансувати ризик для об'єктів, на яких працюють цивільні особи, на користь збереження уваги до лінії фронту, вважають у британській розвідці.

"2 квітня 2024 року Збройні сили України завдали удару по заводу в Татарстані, розташованому приблизно за 800 миль від українського кордону. Завод працює з липня 2023 року й відомий тим, що на ньому виробляють іранські безпілотники типу Shahed, які Росія використовує для атак по Україні. Голова регіону Татарстан згодом заявив, що "ніхто не захистить нас, окрім нас самих", - ідеться у звіті, оприлюдненому у вівторок у соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

У британській розвідці наголошують, що ця атака вкотре демонструє здатність ЗСУ проникати вглиб території РФ, а також ухилятися від російської ППО й виявляти допоміжні військові потужності.

Водночас наголошується, що коментарі голови Татарстану, найімовірніше, свідчать про страх перед подібними атаками.

"Цілком імовірно, що російське Міноборони намагається захистити такі об'єкти і, найімовірніше, задовольняється тим, щоб збалансувати ризик для об'єктів, на яких працюють цивільні особи, на користь збереження уваги до лінії фронту, де тактика українських БПЛА й частота атак і надалі створюють проблеми для російських сил", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #війна #британська_розвідка

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