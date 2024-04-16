Події

13:11 16.04.2024

На війні загинув мер Лебедина Бакликов

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На війні загинув мер Лебедина Бакликов

Мер міста Лебедина Сумської області Олександр Бакликов, який вступив до лав Збройних сил України восени 2022 року, загинув на війні.

"Україна втратила Героя і Патріота. Не можу досі повірити, на фронті загинув колега, друг Олександр Бакликов, міський голова міста Лебедин Сумської області", - написав мер міста Тростянця Сумської області Юрій Бова у фейсбуці у ніч на вівторок.

Цю інформацію підтвердив і голова Недригайлівської громади Роменського району Сумської області Костянтин Волков. "Загинув колега, мер Лебедина, Олександр Бакликов. Царство Небесне герою", - написав він у фейсбуці.

Останні повідомлення на сторінці Бакликова у фейсбуці датовані 8 квітня.

Теги: #мер #загибель #сумська_область

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