У Херсонській області за добу в результаті обстрілів двоє людей дістали поранення, є влучання в житлові квартали

У Херсонській області за добу внаслідок російських обстрілів двоє людей дістали поранення, одна з них - дитина, є влучання в житлові квартали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін станом на 06:00 вівторка.

"Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Інженерне, Велетенське, Білоусове, Львівське, Тягинку, Микільське, Одрадокам'янку, Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Білозерку, Веселе, Козацьке та місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію двоє людей отримали поранення, одна з них - дитина", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, поштове відділення, складське приміщення та автомобіль.