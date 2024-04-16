20 тіл, що розклалися, знайдено в човні біля берегів Бразилії

Щонайменше 20 тіл, що сильно розклалися, були знайдені в човні біля узбережжя північно-східної Бразилії, повідомляє CNN з посиланням на офіційні джерела.

Човен було виявлено на узбережжі Браганса, на північний схід від штату Пара, повідомило в неділю федеральне міністерство громадських справ Бразилії.

Відтоді було розпочато два розслідування. За словами чиновників, у човні було знайдено щонайменше 20 тіл, але через розкладання останків невідомо, скільки людей загинуло на човні.

Слідчі повідомили CNN Brasil, що загиблі не є жителями Бразилії, а, можливо, вихідцями з країн Карибського басейну.

Місцева влада каже, що останнім часом не надходило жодних повідомлень про зниклих безвісти бразильців.