Події

05:08 16.04.2024

20 тіл, що розклалися, знайдено в човні біля берегів Бразилії

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Щонайменше 20 тіл, що сильно розклалися, були знайдені в човні біля узбережжя північно-східної Бразилії, повідомляє CNN з посиланням на офіційні джерела.

Човен було виявлено на узбережжі Браганса, на північний схід від штату Пара, повідомило в неділю федеральне міністерство громадських справ Бразилії.

Відтоді було розпочато два розслідування. За словами чиновників, у човні було знайдено щонайменше 20 тіл, але через розкладання останків невідомо, скільки людей загинуло на човні.

Слідчі повідомили CNN Brasil, що загиблі не є жителями Бразилії, а, можливо, вихідцями з країн Карибського басейну.

Місцева влада каже, що останнім часом не надходило жодних повідомлень про зниклих безвісти бразильців.

Теги: #жертви #бразилія #човен

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