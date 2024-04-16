Австралійська поліція заявила, що різанина в ассірійській церкві була терактом

Напад із ножем під час служби в ассірійській церкві в Сіднеї, внаслідок якого постраждав єпископ, був терористичним актом, мотивованим підозрами в релігійному екстремізмі, заявила у вівторок австралійська поліція, повідомляє Reuters.

Унаслідок нападу було поранено щонайменше чотирьох людей, зокрема єпископа ассірійської церкви Христа Доброго Пастиря Мар Марі Еммануеля, під час служби, яка транслювалася в понеділок у західному сіднейському передмісті Вейклі.

Інцидент спричинив сутички біля церкви між поліцією і розлюченим натовпом послідовників єпископа, які вимагали видати їм нападника. У понеділок поліція заарештувала підлітка на місці події і була змушена затримати його в церкві для гарантування його ж безпеки, поки натовп вірян збирався зовні.

"Ми вважаємо, що є елементи, які задовольняють вимогам екстремізму на релігійному ґрунті", - заявила на прес-конференції комісар поліції штату Новий Південний Уельс Карен Вебб. "Після розгляду всіх матеріалів я заявила, що це був терористичний інцидент".

Поліція заявила, що нападник із ножем вирушив до церкви, розташованої далеко від його будинку, "з певним ступенем навмисності". Але Вебб сказав, що на цьому етапі розслідування поліція вважає, що нападник діяв поодинці.

Бригади швидкої допомоги повідомили, що після зіткнення біля церкви допомогу отримали близько 30 осіб, сімох із них доправили в лікарні з пораненнями. Кілька поліцейських були госпіталізовані з травмами, а 20 поліцейських машин отримали пошкодження, сказав Вебб.

У суботу повідомлялося, що озброєний ножем невідомий убив шістьох людей у торговому центрі Westfield Bondi Junction у Сіднеї.