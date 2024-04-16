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02:24 16.04.2024

Глава Мінфіну провів у Вашингтоні низку зустрічей у рамках Весняних зборів МВФ і СБ

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Глава Мінфіну провів у Вашингтоні низку зустрічей у рамках Весняних зборів МВФ і СБ

Міністр фінансів України Сергій Марченко провів у Вашингтоні низку зустрічей у рамках першого дня Весняних зборів Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Групи Світового банку, які відбудуться 15-20 квітня, повідомляє міністр на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

"Розпочали з важливих зустрічей із ключовими партнерами - представниками Уряду та Білого дому Сполучених Штатів. Джеєм Шамбо, заступником міністра фінансів США; Даліпом Сінгхом, заступником радника Білого дому з нацбезпеки з питань міжнародної економіки; Хосе Фернандесом, заступником державного секретаря США з питань економічного зростання; Скоттом Натаном, CEO Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку (DFC)", - повідомив міністр.

Марченко підкреслив, що від початку повномасштабного вторгнення розмір бюджетної допомоги від США сягнув близько $23 млрд.

"Військова та гуманітарна підтримка, санкції - все це стало важливим елементом ефективної боротьби України проти агресора. І ми вдячні за такий потужний прояв солідарності. Але українці потребують підтримки надалі, і тут ми сподіваємося на лідерство Сполучених Штатів, особливо зараз, коли ворог не відступив, лише посилюючи свій терор", - наголосив міністр.

Марченко розраховує, що представники Конгресу якнайшвидше ухвалять відповідне рішення - затвердять пакет допомоги Україні на 2024 рік. Так само окремо обговорювалася тема конфіскації російських активів.

"Продовжуємо нашу роботу на Весняних зборах. Попереду десятки зустрічей високого рівня та виступів на заходах з метою мобілізації підтримки України", - резюмував міністр фінансів.

Теги: #мвф #україна #мінфін #світовий_банк

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