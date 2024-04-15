Стефанчук виступить на пленарному засіданні ПАРЄ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 15-17 квітня перебуває з робочим візитом у Франції, де візьме участь у весняній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Як повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради, Стефанчук виступить із доповіддю на тему "Підтримка реконструкції України" на пленарному засіданні ПАРЄ у Страсбурзі. Програма візиту передбачає зустрічі спікера українського парламенту з новообраним президентом ПАРЄ Теодоросом Русопулосом, генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич і комісаром з прав людини Майклом О'Флаерті.

"Перебування Руслана Стефанчука у Страсбурзі також присвячене наближенню запуску міжнародного механізму компенсації завданої Росією шкоди за рахунок її заморожених активів і створення Спеціального трибуналу для притягнення російського політичного і військового керівництва до відповідальності за злочин агресії проти України",- йдеться в повідомленні прес-служби.