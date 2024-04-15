Події

22:12 15.04.2024

У Запоріжжі ДСНС і місцеві служби усувають наслідки негоди

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У Запоріжжі ДСНС і місцеві служби усувають наслідки негоди
Фото: Анатолій Куртєв

У Запоріжжі місцеві служби усувають наслідки шквального вітру з дощем, унаслідок чого обвалено близько 50 дерев, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

"Наразі вже надійшло 50 заявок про повалені дерева, які впали через сильний вітер із дощем. У роботах із ліквідації наслідків негоди вже задіяно 7 бригад ДСНС, 2 бригади спеціалізованої міської аварійно-рятувальної служби, Муніципальна аварійна служба та "Запоріжміськсвітло"", - написав він у телеграм-каналі.

Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають, підключені також чергові бригади всіх комунальних служб, зазначив секретар міськради.

Співробітники ДСНС здійснили 15 виїздів на ліквідацію наслідків негоди в м. Запоріжжя та Запорізькому районі.

Так, в одному з районів обласного центру внаслідок поривів вітру гілки дерев упали на житловий будинок, що призвело до пошкодження 5 балконів та вікна. Інформації про постраждалих серед мешканців обласного центру не надходило, повідомили в службі.

Теги: #запоріжжя #україна #негода #наслідкі

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