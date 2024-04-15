Події

20:26 15.04.2024

Лідери України та Норвегії підпишуть угоду з безпеки за найближчої можливості

1 хв читати
Лідери України та Норвегії підпишуть угоду з безпеки за найближчої можливості

Україна і Норвегія завершили переговори щодо укладення угоди у сфері безпеки, документ буде підписано за найближчої можливості, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з главою МЗС Норвегії Еспеном Бартом Ейде у Києві в понеділок.

"Зустріч із міністром закордонних справ Норвегії. Як завжди з Норвегією, змістовно і цілком практично. Наші команди вже завершили підготовку двосторонньої безпекової угоди", - повідомив Зеленський у телеграмі.

Як повідомила пресслужба Зеленського, лідери домовилися, що підпишуть цей стратегічний документ за найближчої можливості.

Глава держави також поінформував співрозмовника про поточну безпекову ситуацію в країні, зокрема про посилення масованих ракетних обстрілів критичної інфраструктури з боку держави-агресора РФ.

Окремо було обговорено ситуацію у сфері протиповітряної та протиракетної оборони України, сторони обмінялися думками щодо можливих напрямів розширення допомоги з боку Норвегії в цьому питанні.

Президент України подякував Норвегії за вагомий внесок у зміцнення оборонних спроможностей Сил оборони України, а також за значну військову та гуманітарну допомогу на суму близько 7,1 млрд дол. США, яку Україна отримує в рамках багаторічної програми ім. Ф. Нансена на 2023-2027 рр.

"Розраховуємо на підтримку уряду Норвегії в ухваленні рішення про значне розширення обсягу допомоги Україні в межах цієї програми", - зазначив Зеленський.

 

 

 

Теги: #безпека #угода #норвегія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:36 15.04.2024
Норвегія працює над тим, щоб забезпечити Україну великою кількістю систем Patriot, - глава МЗС

Норвегія працює над тим, щоб забезпечити Україну великою кількістю систем Patriot, - глава МЗС

17:31 15.04.2024
Кулеба і глава МЗС Норвегії обговорили розширення програми підтримки України

Кулеба і глава МЗС Норвегії обговорили розширення програми підтримки України

02:07 12.04.2024
Норвегія отримала схвалення США на передачу Україні 22 винищувачів F-16 - ЗМІ

Норвегія отримала схвалення США на передачу Україні 22 винищувачів F-16 - ЗМІ

20:08 11.04.2024
Україна і Болгарія 15 квітня проведуть у Софії Другу Чорноморську безпекову конференцію

Україна і Болгарія 15 квітня проведуть у Софії Другу Чорноморську безпекову конференцію

19:17 11.04.2024
Зеленський запропонував новообраному президенту Угорщини розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою

Зеленський запропонував новообраному президенту Угорщини розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою

13:47 11.04.2024
Україна та Латвія уклали безпекову угоду

Україна та Латвія уклали безпекову угоду

19:49 10.04.2024
Зеленський у розмові з новообраним прем'єром Ірландії наголосив на необхідності розпочати переговори щодо українсько-ірландської безпекової угоди

Зеленський у розмові з новообраним прем'єром Ірландії наголосив на необхідності розпочати переговори щодо українсько-ірландської безпекової угоди

19:34 09.04.2024
В Іспанії та Великій Британії на тлі повідомлень про ризик терактів посилено заходи безпеки на матчах Ліги чемпіонів

В Іспанії та Великій Британії на тлі повідомлень про ризик терактів посилено заходи безпеки на матчах Ліги чемпіонів

16:08 09.04.2024
У Парижі через повідомлення про ризик теракту посилюють безпеку напередодні матчу ПСЖ і "Барселони"

У Парижі через повідомлення про ризик теракту посилюють безпеку напередодні матчу ПСЖ і "Барселони"

12:25 05.04.2024
Глава МЗС Норвегії не виключив введення військ в Україну в довгостроковій перспективі

Глава МЗС Норвегії не виключив введення військ в Україну в довгостроковій перспективі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рішучі дії союзників щодо захисту Ізраїлю можливі й у захисті України від російського терору - Зеленський за підсумками Ставки

Норвегія працює над тим, щоб забезпечити Україну великою кількістю систем Patriot, - глава МЗС

Литва виділить EUR3 млн на виробництво FPV-дронів для України

Окупанти завдали авіаудару по школі в Лук'янцях Харківської області, дві людини загинули, одна поранена

Російські військові завдали удару по Полтаві - ОВА

ОСТАННЄ

СБ України спростувала інформацію про оскарження заочного арешту Малюка в російському суді

За добу ворог завдав 15 ракетних і 18 авіаударів, обстріляв понад 115 населених пунктів

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по чотирьох ворожих пунктах управління БПЛА

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 27 ворожих атак

Рішучі дії союзників щодо захисту Ізраїлю можливі й у захисті України від російського терору - Зеленський за підсумками Ставки

Росіяни п'ять разів обстріляли Нікопольський район, постраждалих немає

Шмигаль обговорив із главою МЗС Ісландії інтеграцію України до ЄС і НАТО

У Кропивницькому, який зазнав обстрілу, обійшлося без руйнувань цивільної інфраструктури - влада

Литва виділить EUR3 млн на виробництво FPV-дронів для України

Оновлений дрон Sea Baby став багатофункціональною платформою, це вже не просто дрон-камікадзе - СБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА