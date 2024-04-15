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12:11 15.04.2024

ДТЕК із початку 2024р. ввів у роботу 8 лав

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ДТЕК із початку 2024р. ввів у роботу 8 лав

Компанія "ДТЕК Енерго" з початку 2024 року ввела в експлуатацію вісім нових лав, дві з яких - у березні.

Як повідомляється в її пресрелізі в понеділок, введення в експлуатацію нових лав надасть змогу забезпечувати потреби теплоелектростанцій у паливі під час літніх максимумів і накопичити запаси до наступного опалювального сезону.

"Незважаючи на атаки ворога на енергетику, наше завдання залишається незмінним: робити все для стабільної роботи енергосистеми. Розуміємо, що вже влітку, а потім у наступному опалювальному сезоні робота наших ТЕС буде дуже затребувана. Видобуток палива для потреб теплової генерації вимагає ритмічності та послідовності в усіх процесах", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Енерго"Ільдар Салєєв, слова якого процитовано у документі.

У 2024 році на шахтах "ДТЕК Енерго" заплановано ввести в роботу 26 нових вугільних лав.

У 2023 році інвестиції компанії в український вуглевидобуток становили близько 7 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж у 2022-му.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнений цикл виробництва електроенергії з вугілля. Встановлена потужність у тепловій генерації електроенергії станом на січень 2022 року становила 13,3 ГВт. У вуглевидобутку створено повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, машинобудування та сервісне обслуговування шахтного обладнання.

Наразі понад 50% теплової генерації енергохолдингу "ДТЕК" зруйновано російськими атаками.

Теги: #дтек

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