За добу на Харківщині одна мирна мешканка загинула, одна постраждала в результаті ворожих обстрілів

Минулої доби ЗС РФ скинули боєприпаси з дрона на Малу Вовчу Чугуївського району Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок скидання боєприпасів із дрона загинула 57-річна жінка. Інформація про руйнування не надходила", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, ворожим обстрілам піддалася Кругляківка Куп'янського району (унаслідок обстрілу УМПБ - Д30 пошкоджено житловий будинок і автомобіль), Шестакове (унаслідок обстрілу БПЛА "Ланцет" пошкоджено 2 автомобілі) і Івашки (мінометним обстрілом пошкоджено 2 приватні будинки і господарську споруду).