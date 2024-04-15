Події

08:33 15.04.2024

За добу на Харківщині одна мирна мешканка загинула, одна постраждала в результаті ворожих обстрілів

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За добу на Харківщині одна мирна мешканка загинула, одна постраждала в результаті ворожих обстрілів

Минулої доби ЗС РФ скинули боєприпаси з дрона на Малу Вовчу Чугуївського району Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок скидання боєприпасів із дрона загинула 57-річна жінка. Інформація про руйнування не надходила", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, ворожим обстрілам піддалася Кругляківка Куп'янського району (унаслідок обстрілу УМПБ - Д30 пошкоджено житловий будинок і автомобіль), Шестакове (унаслідок обстрілу БПЛА "Ланцет" пошкоджено 2 автомобілі) і Івашки (мінометним обстрілом пошкоджено 2 приватні будинки і господарську споруду).

 

 

 

Теги: #жертва #харківська_область #обстріли

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