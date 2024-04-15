У Запорізькій області в результаті ворожих обстрілів загинула жінка, ще один поранений

У Василівському районі Запорізької області внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, ще одну особу поранено, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 400 разів обстрілювали Запорізьку область. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. Одна жінка загинула внаслідок ворожих обстрілів Василівського району. Один чоловік поранений під час артобстрілу росіянами Гуляйполя", - написав він у телеграм-каналі.

Так, війська РФ завдали 1 авіаційного удару по Малій Токмачці. ️144 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку. Також 15 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку і Роботине.

Крім того, ️240 артобстрілів ворог здійснив по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Приморського.

Надійшло 1 повідомлення про руйнування житла, додав очільник ОВА.