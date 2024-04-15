15 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 782 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 782 RUSSIAN AGRESSION

15 квітня відзначають Всесвітній день мистецтва, Міжнародний день екологічних знань, День Макдональдса, Міжнародний день біомедичної лабораторії.

В Україні - День працівників карного розшуку.

Православна церква вшановує пам'ять апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима, мучениць Василини, Анастасії та інших.

День працівників карного розшуку України

Щороку 15 квітня Україна відзначає професійне свято - День працівників карного розшуку. Дата святкування обрана на честь дати створення в Україні секції судово-кримінального розшуку в 1919 році.

Кримінальний розшук відповідає за розслідування тяжких кримінальних злочинів. Фахівці карного розшуку виконують складні операції для того, щоб з'ясувати причини злочину та виявити самих зловмисників, а також з метою запобігання новим кримінальним діям.

Всесвітній день мистецтва

Дату святкування обрано на честь дня народження знаменитого Леонардо да Вінчі, який народився саме цього дня 1452 року. Подію заснувала Організація Об'єднаних Націй у 2012 році.

Міжнародний день екологічних знань

Міжнародний день екологічних знань відзначається світовою спільнотою щорічно 15 квітня. Організатори цього свята ставлять собі за мету - поширення екологічних знань планетою.

Міжнародний день біомедичної лабораторії

Міжнародний день біомедичної лабораторії - щорічна подія, яку відзначають 15 квітня, щоб відзначити важливий внесок учених-біомедичних лабораторій в охорону здоров'я.

Працівники біомедичних лабораторій проводять лабораторні дослідження, аналізують результати та надають точну і своєчасну інформацію постачальникам медичних послуг. Ці професіонали працюють за лаштунками, але їхня робота важлива для забезпечення точної діагностики та лікування захворювань.

День народження мережі Макдональдс

День McDonald's 15 квітня - відзначається в річницю першої франшизи McDonald's, яку 1955 року відкрив Рей Крок у Дес-Плейнс.

Ще цього дня:

1912 - В Атлантичному океані під час свого першого рейсу внаслідок зіткнення з айсбергом затонув лайнер "Титанік";

1920 - Під час I Зимового походу Дієвої армії УНР чорні запорожці захопили вузлову станцію Вознесенськ;

1943 - Союзники створили об'єднане командування морськими операціями в Середземному морі;

1948 - Відбулося перше військове зіткнення між ізраїльтянами та арабами;

1952 - Перший політ стратегічного бомбардувальника Boeing B-52 Stratofortress, одного з найбільших літаків свого часу;

2000 - На Північному полюсі приземлилися 22 українські парашутисти;

2001 - Свою першу перемогу в перегонах "Формула-1" здобув молодший брат триразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера, Ральф Шумахер, який на машині "Вільямс" виграв Гран-прі на трасі в Сан-Марино;

2019 - Пожежа в Соборі Паризької Богоматері.

Церковне свято

Пам'ять апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима

Цього дня православна церква відзначає пам'ять апостолів від сімдесяти Аристарха, Пуда і Трохима. За переказами, вони були учнями і послідовниками святого Павла і разом із ним проповідували слово Боже.

День пам'яті мучениць Василіси та Анастасії

Святі мучениці Василіса й Анастасія жили в Римі, були навернені в християнство святими апостолами Петром і Павлом. Присвятили своє життя служінню Господу і допомагали переслідуваним християнам.

Іменини: Олександр, Анастасія, Андрій, Василина, Віктор, Леонід, Федір.