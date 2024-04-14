Зеленський заявив про ускладнення бойової ситуації на донецькому напрямку

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні розповів, що ситуація на донецькому напрямку фронту ускладнюється, глава держави також подякував підрозділам Збройних сил України, які воюють там, і Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.

"Фронт. Ситуація на фронті під час такої гарячої війни завжди складна. Але цими днями особливо на донецькому напрямку - стає більш важкою. Дякую кожній бригаді, кожному солдату і командиру, які роблять усе, щоб захистити наші позиції, і які знищують окупантів", - заявив він.

Зокрема, глава держави висловив подяку 58-й окремій мотопіхотній бригаді, 68-й окремій єгерській бригаді та 148-й окремій артилерійській бригаді десантно-штурмових військ. Крім того, він відзначив 55-ту окрему артилерійську бригаду, воїнів ГУР із підрозділів "Кракен" і "Артан" та воїнів 9-ого департаменту ГУР.