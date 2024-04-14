Окупанти завдали удару по Нікополю, четверо постраждалих

Четверо жителів міста Нікополь Дніпропетровської області постраждали внаслідок атаки російського ударного безпілотного літального апарату в неділю, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Росіяни вдарили по Нікополю дроном. Постраждали три чоловіки - 47, 57 і 64 років. У всіх множинні осколкові поранення. В одного ще й відкритий перелом ноги. Їх госпіталізували - стан середньої тяжкості", - написав Лисак у телеграмі.

Пізніше він додав, що "крім трьох осіб, які дістали поранення після обіду, ще один 55-річний чоловік (постраждав - ІФ-У)".

Крім того, за словами глави обладміністрації, через атаку в місті горів приватний будинок, два гаражі та два автомобілі. Пожежу вже ліквідовано. Також, пошкоджено три будинки, машину, лінію електропередачі.

За словами Лисака, протягом дня Нікопольський район пережив 11 атак окупантів із застосуванням важкої артилерії і дронів. Окрім Нікополя, окупанти завдавали ударів по територіях Покровської сільської та Мирівської громад.