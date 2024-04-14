У Дніпрі збили ворожу ракету, постраждали два мирні жителі

Двоє жителів міста Дніпро постраждали в результаті падіння осколків збитої ракети на житлові квартали в неділю ввечері, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Близько шостої в області було чути вибухи. У Дніпровському районі захисники неба знищили ворожу ракету. В обласному центрі через падіння уламків пошкоджено приватні будинки. Попередньо, 2 людини постраждали", - написав Лисак у телеграмі.

Крім того, за його словами, задимлення спостерігається в Любимівській громаді. "Деталі - згодом", - написав голова ОВА.