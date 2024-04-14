Одна людина загинула, ще двоє поранені внаслідок удару РФ по Очеретиному в Донецькій області

З-під завалів п'ятиповерхового будинку в селищі Очеретине дістали тіло 67-річної жінки, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Росіяни скинули на селище Очеретине авіабомбу - влучили в 5-поверхівку. З-під завалів будинку витягли тіло 67-річної жінки", - написав він у телеграм-каналі.

За інформацією Філашкіна, поранено двох людей, їх доправили в лікарню й надають необхідну медичну допомогу.

"Ще раз закликаю: не ризикуйте своїм життям! Евакуюйтеся!" - підсумував він.

Раніше Нацполіція повідомила, що керовану авіабомбу УАБ-500 РФ скинула на п'ятиповерховий будинок в Очеретиному. Крім того, по селищу вдарили з артилерії. Було відомо про двох поранених.