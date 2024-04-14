Зеленський: Дії Ірану загрожують світу так само, як дії Росії

Дії Ірану загрожують усьому регіону і світу так само, як дії Росії становлять ризик розширення війни, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Україна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю з використанням дронів "Шахед" і ракет. Ми в Україні дуже добре знаємо весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті самі дрони "Шахед" і російські ракети, таку ж тактику масованих повітряних ударів", - написав Зеленський у соціальній мережі Х у неділю.

Він наголосив, що потрібно докласти всіх зусиль, щоб запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході. "Дії Ірану загрожують усьому регіону та світу так само, як дії Росії становлять ризик розширення війни. І очевидна співпраця двох режимів у поширенні терору має отримати рішучу та об'єднану відповідь світу", - вважає Зеленський.

Президент України наголосив, що "звук безпілотників "Шахед", інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою. Цей звук має стати тривожним дзвінком для вільного світу, демонструючи, що лише наша єдність і рішучість можуть урятувати життя та запобігти поширенню терору по всьому світу".

Зеленський також наголосив, що "світ не може чекати, поки тривають дискусії. Слова не зупиняють дрони та не збивають ракети. Лише відчутна допомога здатна робити це. Допомога, якої ми чекаємо. Треба зміцнювати безпеку та рішуче протидіяти всім, хто хоче зробити терор новою нормою".

"Надзвичайно важливо, щоб Конгрес Сполучених Штатів ухвалив необхідні рішення для зміцнення союзників Америки в цей критичний час", - резюмував глава Української держави.