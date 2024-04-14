Події

15:08 14.04.2024

Зеленський: Дії Ірану загрожують світу так само, як дії Росії

2 хв читати
Зеленський: Дії Ірану загрожують світу так само, як дії Росії

Дії Ірану загрожують усьому регіону і світу так само, як дії Росії становлять ризик розширення війни, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Україна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю з використанням дронів "Шахед" і ракет. Ми в Україні дуже добре знаємо весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті самі дрони "Шахед" і російські ракети, таку ж тактику масованих повітряних ударів", - написав Зеленський у соціальній мережі Х у неділю.

Він наголосив, що потрібно докласти всіх зусиль, щоб запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході. "Дії Ірану загрожують усьому регіону та світу так само, як дії Росії становлять ризик розширення війни. І очевидна співпраця двох режимів у поширенні терору має отримати рішучу та об'єднану відповідь світу", - вважає Зеленський.

Президент України наголосив, що "звук безпілотників "Шахед", інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою. Цей звук має стати тривожним дзвінком для вільного світу, демонструючи, що лише наша єдність і рішучість можуть урятувати життя та запобігти поширенню терору по всьому світу".

Зеленський також наголосив, що "світ не може чекати, поки тривають дискусії. Слова не зупиняють дрони та не збивають ракети. Лише відчутна допомога здатна робити це. Допомога, якої ми чекаємо. Треба зміцнювати безпеку та рішуче протидіяти всім, хто хоче зробити терор новою нормою".

"Надзвичайно важливо, щоб Конгрес Сполучених Штатів ухвалив необхідні рішення для зміцнення союзників Америки в цей критичний час", - резюмував глава Української держави.

Теги: #іран #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:55 14.04.2024
Зеленський: Світ здатен зупинити будь-які ракети, світ потребує лише рішень

Зеленський: Світ здатен зупинити будь-які ракети, світ потребує лише рішень

11:39 14.04.2024
Боррель і західні лідери засудили удари Ірану по Ізраїлю

Боррель і західні лідери засудили удари Ірану по Ізраїлю

11:31 14.04.2024
Удари Ірану по Ізраїлю аналогічні комбінованим ударам, які Росія завдає по Україні - ISW

Удари Ірану по Ізраїлю аналогічні комбінованим ударам, які Росія завдає по Україні - ISW

11:14 14.04.2024
Україна рішуче засуджує масовану повітряну атаку Ірану на Ізраїль - МЗС

Україна рішуче засуджує масовану повітряну атаку Ірану на Ізраїль - МЗС

11:10 14.04.2024
Сили США перехопили на Близькому Сході понад 70 безпілотників і щонайменше три балістичні ракети

Сили США перехопили на Близькому Сході понад 70 безпілотників і щонайменше три балістичні ракети

09:30 14.04.2024
Шольц засудив удари Ірану по Ізраїлю

Шольц засудив удари Ірану по Ізраїлю

09:24 14.04.2024
Блінкен має намір найближчим часом обговорити із союзниками ситуацію у зв'язку з ударами Ірану по Ізраїлю

Блінкен має намір найближчим часом обговорити із союзниками ситуацію у зв'язку з ударами Ірану по Ізраїлю

09:10 14.04.2024
Іран випустив понад 300 дронів і ракет по Ізраїлю

Іран випустив понад 300 дронів і ракет по Ізраїлю

05:48 14.04.2024
Рада Безпеки ООН 14 квітня збереться на екстрене засідання щодо Ірану

Рада Безпеки ООН 14 квітня збереться на екстрене засідання щодо Ірану

04:20 14.04.2024
Іран випустив по Ізраїлю понад 200 безпілотників і ракет, більшість із них перехоплено системою ПРО Arrow - ЦАХАЛ

Іран випустив по Ізраїлю понад 200 безпілотників і ракет, більшість із них перехоплено системою ПРО Arrow - ЦАХАЛ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Удари по території України російський флот може завдавати тільки з підводних човнів - речник ВМС ЗСУ

Армія РФ проводить три операції на оперативному рівні та активізувала зусилля із захоплення Часового Яру - ISW

Сирський: Для зміцнення можливостей ЗСУ на Бахмутському напрямку вжито заходів щодо посилення бригад боєприпасами, дронами, засобами РЕБ

Зеленський: Світ здатен зупинити будь-які ракети, світ потребує лише рішень

Сили США перехопили на Близькому Сході понад 70 безпілотників і щонайменше три балістичні ракети

ОСТАННЄ

Одна людина загинула, ще двоє поранені внаслідок удару РФ по Очеретиному в Донецькій області

У Києві в ДТП зіткнулися 6 автомобілів, постраждали 8 пасажирів мікроавтобуса

Обстановка на східному фронті загострилася, але вона контрольована - спікер ОСУВ "Хортиця"

РФ готує чергову провокацію на ЗАЕС - Генштаб

Удари по території України російський флот може завдавати тільки з підводних човнів - речник ВМС ЗСУ

Україна та ЄС на форумі оборонної промисловості обговорять механізми інтеграції українського ОПК у європейський

Клименко: Змінено всі протоколи реагування, починаючи від бронежилетів на рятувальниках ДСНС

Армія РФ проводить три операції на оперативному рівні та активізувала зусилля із захоплення Часового Яру - ISW

Унаслідок обстрілів у Херсоні загорілися три приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалий

Кількість поранених на Донеччині внаслідок обстрілів за минулу добу збільшилася до 5 осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА