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13:35 14.04.2024

Клименко: Змінено всі протоколи реагування, починаючи від бронежилетів на рятувальниках ДСНС

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Клименко: Змінено всі протоколи реагування, починаючи від бронежилетів на рятувальниках ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій повністю переглянула протоколи реагування - зміни стосуються кількості рятувальників, а також вимог до інженерної та спеціальної техніки, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Ми змінили повністю всі протоколи реагування, починаючи від того, які мають бути бронежилети на наших рятувальниках. На початку війни, та й зовсім нещодавно - кілька місяців тому, ми втратили кількох наших рятувальників тільки тому, що бронежилети не закривали весь тулуб", - сказав Клименко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, ці зміни були внесені, ґрунтуючись на досвіді рятувальників уже з початком війни. Це "зміни, написані на наших помилках, смертями наших товаришів".

Клименко також повідомив про зростання потреби ДСНС в інженерній техніці, яку використовують рятувальники, наприклад у великих кранах як для розбору завалів, так і для зведення фортифікаційних споруд, до чого також залучаються працівники служби.

За його словами, зараз на одній зі зруйнованих станцій працює 200-тонний кран, щоб якомога швидше розібрати завали, є специфічна техніка - для роботи на висоті. Клименко повідомив, що протягом двох років таку техніку нам постачали міжнародні партнери, нині її виробництво вже налагоджується в Україні, зокрема за участю японських компаній.

Клименко також повідомив, що в рамках змін до протоколу реагування було збільшено кількість рятувальників, які проводять висотні роботи. На початку цього року їх було 150, а зараз - уже 500. Зокрема, збільшено й підрозділи, які займаються ліквідацією наслідків на об'єктах нафтової та газової галузі.

ДСНС України також залучено до допомоги місцевим органам влади, щоб готувати другу та третю лінії оборони.

Теги: #протоколи #рятувальники #дснс

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