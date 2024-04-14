Сирський: Для зміцнення можливостей ЗСУ на Бахмутському напрямку вжито заходів щодо посилення бригад боєприпасами, дронами, засобами РЕБ

Російські війська зосереджують зусилля для прориву оборони українських сил на захід від Бахмута, захоплення міста Часів Яр і створення умов для подальшого просування до Краматорської агломерації, повідомив головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський.

"Ворог зосереджує зусилля для прориву нашої оборони на захід від Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець - Донбас, оволодіння населеним пунктом Часів Яр, створення умов для подальшого просування до Краматорської агломерації", - йдеться в повідомленні Генерального штабу з посиланням на Сирського.

Як зазначає головнокомандувач, "реалізації планів противника заважає героїчна оборона наших бригад, які буквально вгризлися в землю, стримуючи щоденні атаки ворога. Використовуючи чисельну перевагу та різні мотиваційні чинники, зокрема й розстріли, окремі групи піхоти противника вийшли до мікрорайону "Новий", але були знищені ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії".

"Водночас загроза залишається актуальною, з урахуванням того, що вище російське військове керівництво поставило завдання своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня", - наголосив Сирський.

За його словами, "з метою адекватного реагування на дії противника і зміцнення оборони наших військ на цьому напрямку було вжито заходів щодо суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами, засобами РЕБ".

"Головний висновок із дводенної роботи на фронті - необхідність підвищення якості підготовки, зокрема морально-психологічної складової, нарощування чисельності високотехнологічних безпілотних систем різного призначення з підготовленими операторами, підвищення якості проведення асиметричних дій з метою зниження бойового потенціалу противника", - зазначає головнокомандувач.

"Продовжуємо проведення організаційних заходів з акцентом на підвищення ефективності управління, виключення дублювання, спрямування вивільнених ресурсів на забезпечення бойових частин і підрозділів", - додав він і наголосив, що "головним завданням цих заходів є нарощування боєздатності наших військ, збереження життя наших воїнів, зрив планів ворога, забезпечення підготовки резервів".