Російські війська 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини, загинуло троє місцевих жителів, поранені четверо

Внаслідок обстрілу населених пунктів Донецької області за минулу добу загинули троє місцевих жителів, поранені - четверо, зафіксовано множинні руйнування житлового сектора, повідомила обласна військова адміністрація.

"Загалом за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 87 осіб, зокрема 7 дітей", - ідеться в повідомленні Донецької ОВА в неділю вранці.

Як повідомляється, у Волноваському районі у Богоявленці Вугледарської громади поранено людину.

У Покровському районі в Мар'їнській громаді поранено людину, у Красногорівці - "обстріляно Антонівку, Катеринівку та Максимільянівку. В Очеретиному 2 людини поранені, у Нетайловому - 2 людини загинули. У Селидовому пошкоджено 5 п'ятиповерхівок, 2 приватні будинки, 3 адмінбудівлі та 6 господарських будівель. У Новоселидівці Курахівської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 15 приватних будинків".

У Краматорському районі в Лимані пошкоджено інфраструктурний об'єкт, обстріляно Ямполівку, Терни, Іванівку та Зарічне. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 1 об'єкт. Під вогнем околиці Костянтинівської громади. У Бахмутському районі в Часовоярській громаді пошкоджено 11 приватних будинків і багатоповерхівку. У Сіверську пошкоджено будинок.