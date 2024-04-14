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09:30 14.04.2024

Шольц засудив удари Ірану по Ізраїлю

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Шольц засудив удари Ірану по Ізраїлю

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого триденного візиту до Китаю засудив іранські удари по Ізраїлю "найрішучішим чином", передає видання Reuters.

Повідомляється, що після прибуття (у Китай - ІФ-У) Шольц засудив іранські удари по Ізраїлю "найрішучішим чином", повідомив його представник. За словами урядових джерел, під час польоту Шольц знав про події на Близькому Сході.

Німецькі офіційні особи заявили, що Пекін може зіграти позитивну роль в охолодженні напруженості на Близькому Сході, що швидко зростаює

Візит, як пише видання, покликаний "зміцнити зв'язки з головним торговельним партнером Німеччини та усунути розбіжності щодо питань, включно з торговельною практикою Китаю та його підтримкою Росії".

"Шольц, який мандрує з кількома німецькими керівниками, розпочав свою подорож з південно-західного мегаполісу Чунціна. Він також відвідає Шанхай і Пекін, де зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном", - йдеться у виданні.

Також повідомляється, що в неділю, 14 квітня, Шольц відвідає завод із виробництва водневих паливних елементів німецького постачальника автомобілів Bosch (ROBG.UL) у Чунціні," привертаючи увагу до зони напруженості, що зростає".

 

 

 

Теги: #засудження #іран #шольц

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