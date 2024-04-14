Події

08:49 14.04.2024

Окупанти за добу завдали понад 300 ударів по Запорізькій області, є поранені та руйнування

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Окупанти за добу завдали понад 300 ударів по Запорізькій області, є поранені та руйнування

Російські окупанти за добу завдали понад 300 ударів по Запорізькій області, є поранені та руйнування, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у неділю вранці.

"Протягом доби окупанти 319 разів били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, ворожа авіація завдала 5 ударів по Малій Токмачці, Левадному та Роботиному. 38 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Червонодніпровку. 10 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку і Роботине. 266 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

"Жінка та чоловік поранені внаслідок атаки ворожої артилерії по Гуляйполю. Зафіксовано 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - інформував голова Запорізької ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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