За добу Силами оборони ліквідовано 890 окупантів, загальні втрати ворога перевищили 453 тис. особового складу

За добу Силами оборони знищено 890 окупантів, 5 танків, 20 бронемашин, 34 артсистеми, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 34 безпілотники, 1 крилату ракету, 75 одиниць авто та спецтехніки, повідомляє про втрати ворога Генштаб Збройних сил у фейсбуці в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 453650 (+890) осіб, танків - 7174 (+5) од, бойових броньованих машин - 13765 (+20) од, артилерійських систем - 11552 (+34) од, РСЗВ - 1046 (+1) од, засоби ППО - 758 (+2) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9235 (+34), крилаті ракети - 2089 (+1), кораблі / катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 15459 (+63) од, спеціальна техніка - 1905 (+12)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.