Олещук подякував українським льотчикам за результативний удар по ворожому об'єкту в Луганській області

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським льотчикам за результативний удар по ворожому об'єкту на Луганщині 13 квітня.

"Витримавши паузу, дякую льотчикам авіації Повітряних Сил за успішний, а головне - результативний удар по ворожому об'єкту на Луганщині 13 квітня 2024 року. Українські пілоти чудово виконали роботу і повернулися на базу", - написав він у своєму телеграм-каналі в неділю вранці.

"Таких ударів по тилах противника буде більше, коли Україна отримає більше ракет від наших західних партнерів", - додав командувач.