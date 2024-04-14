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07:41 14.04.2024

Олещук подякував українським льотчикам за результативний удар по ворожому об'єкту в Луганській області

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Олещук подякував українським льотчикам за результативний удар по ворожому об'єкту в Луганській області

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським льотчикам за результативний удар по ворожому об'єкту на Луганщині 13 квітня.

"Витримавши паузу, дякую льотчикам авіації Повітряних Сил за успішний, а головне - результативний удар по ворожому об'єкту на Луганщині 13 квітня 2024 року. Українські пілоти чудово виконали роботу і повернулися на базу", - написав він у своєму телеграм-каналі в неділю вранці.

"Таких ударів по тилах противника буде більше, коли Україна отримає більше ракет від наших західних партнерів", - додав командувач.

 

 

 

Теги: #рф #олещук #пс_зсу

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