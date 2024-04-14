Події

07:20 14.04.2024

За добу відбулося 76 бойових зіткнень, половина з них була на бахмутському напрямку

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За добу відбулося 76 бойових зіткнень, половина з них була на бахмутському напрямку

За минулу добу відбулося 76 бойових зіткнень, половина з них відбулася на бахмутському напрямку, де нашими воїнами відбито 36 атак, повідомляє оперативну інформацію Генштаб Збройних сил України станом на 06.00 неділі.

На куп'янському та лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 36 атак неподалік населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий, Опитне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак біля населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку загарбники 6 разів атакували позиції наших захисників у Старомайорського Донецької області та на північний захід від Вербового Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, минулої доби ворог здійснив 3 безуспішні атаки позицій наших військ.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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