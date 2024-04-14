Понад 100 іранських дронів було перехоплено США і Великою Британією за межами Ізраїлю - ЗМІ

Понад 100 іранських дронів було перехоплено США і Великою Британією за межами Ізраїлю, повідомляє The Times of Israel з посиланням на представника Міноборони в ніч на 14 квітня.

Представник ізраїльського міністерства оборони повідомив Армійському радіо, що понад 100 іранських дронів уже було перехоплено за межами повітряного простору Ізраїлю із сотень, випущених по Ізраїлю.

У доповіді йдеться, що дрони були збиті Сполученими Штатами і Великою Британією.