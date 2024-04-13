Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим самим - Нетаньяху

Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим самим, заявив глава ізраїльського уряду Біньямін Нетаньяху в суботу ввечері, повідомляє The Times of Israel з посиланням на його відеозвернення.

"Громадяни Ізраїлю, останніми роками, а тим більше останніми тижнями, Ізраїль готувався до можливості прямого нападу з боку Ірану. Наші системи оборони розгорнуті, і ми готові до будь-якого сценарію, як в обороні, так і в нападі. Держава Ізраїль сильна, Армія оборони Ізраїлю сильна, громадськість сильна", - йдеться у відеозверненні прем'єра.

"Ми цінуємо США за підтримку Ізраїлю, а також за підтримку Великої Британії, Франції та багатьох інших країн", - додав Нетаньяху.

Як повідомляє The Times of Israel у суботу ввечері, "Іран почав атаку на Ізраїль, запустивши десятки дронів".

"Дронам знадобиться кілька годин, щоб подолати таку відстань. Жодних негайних заяв із боку ЦАХАЛу з приводу нападу немає", - йдеться в публікації.