Події

23:10 13.04.2024

Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим самим - Нетаньяху

1 хв читати
Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим самим - Нетаньяху

Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим самим, заявив глава ізраїльського уряду Біньямін Нетаньяху в суботу ввечері, повідомляє The Times of Israel з посиланням на його відеозвернення.

"Громадяни Ізраїлю, останніми роками, а тим більше останніми тижнями, Ізраїль готувався до можливості прямого нападу з боку Ірану. Наші системи оборони розгорнуті, і ми готові до будь-якого сценарію, як в обороні, так і в нападі. Держава Ізраїль сильна, Армія оборони Ізраїлю сильна, громадськість сильна", - йдеться у відеозверненні прем'єра.

"Ми цінуємо США за підтримку Ізраїлю, а також за підтримку Великої Британії, Франції та багатьох інших країн", - додав Нетаньяху.

Як повідомляє The Times of Israel у суботу ввечері, "Іран почав атаку на Ізраїль, запустивши десятки дронів".

"Дронам знадобиться кілька годин, щоб подолати таку відстань. Жодних негайних заяв із боку ЦАХАЛу з приводу нападу немає", - йдеться в публікації.

Теги: #ізраїль #війна #іран

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:53 13.04.2024
ЦАХАЛ відстежує всі безпілотники, запущені по Ізраїлю з Ірану - ЗМІ

ЦАХАЛ відстежує всі безпілотники, запущені по Ізраїлю з Ірану - ЗМІ

22:36 13.04.2024
Йорданія закриває повітряний простір через загрозу ударів по Ізраїлю з боку Ірану - ЗМІ

Йорданія закриває повітряний простір через загрозу ударів по Ізраїлю з боку Ірану - ЗМІ

14:47 13.04.2024
Іранські військові повідомили, що захопили пов'язаний з Ізраїлем контейнеровоз

Іранські військові повідомили, що захопили пов'язаний з Ізраїлем контейнеровоз

21:11 12.04.2024
"Хезболла" запустила десятки реактивних снарядів по Ізраїлю

"Хезболла" запустила десятки реактивних снарядів по Ізраїлю

17:46 12.04.2024
Шольц попередив Іран про неприпустимість військових акцій проти Ізраїлю

Шольц попередив Іран про неприпустимість військових акцій проти Ізраїлю

12:16 12.04.2024
Ізраїль поновив навчальні курси для українських психологів - посольство України

Ізраїль поновив навчальні курси для українських психологів - посольство України

09:23 12.04.2024
Кремль відправляє війська Тихоокеанського флоту РФ на війну проти України - ГУР

Кремль відправляє війська Тихоокеанського флоту РФ на війну проти України - ГУР

07:12 12.04.2024
Кемерон застеріг Іран від ескалації конфлікту на Близькому Сході

Кемерон застеріг Іран від ескалації конфлікту на Близькому Сході

04:27 12.04.2024
В Україні продовжує погіршуватися гуманітарна ситуація, втрати серед мирного населення зростають - Радбез ООН

В Україні продовжує погіршуватися гуманітарна ситуація, втрати серед мирного населення зростають - Радбез ООН

22:46 11.04.2024
Ізраїль перебуває у стані підвищеної готовності через загрозу нападу Ірану

Ізраїль перебуває у стані підвищеної готовності через загрозу нападу Ірану

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО і фронт є головними темами під час розмов із партнерами - Зеленський

Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot - Зеленський

ПОВІТРЯНА ТРИВОГА В КИЄВІ ТА БІЛЬШІЙ ЧАСТИНІ ОБЛАСТЕЙ

У Чернігівській області росіяни обстріляли цивільне авто, загинула 1 людина - голова ОВА

Сирський: ухвалено рішення, спрямовані на посилення найбільш проблемних ділянок оборони засобами РЕБ і ППО

ОСТАННЄ

Окупанти вдарили з артилерії по Гуляйполю Запорізької області, є поранені

Клименко разом із главами МВС Литви, Латвії та Естонії ознайомився з підготовкою рятувальників ДСНС у Львові

Усі шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у "холодному зупині"

ППО і фронт є головними темами під час розмов із партнерами - Зеленський

Українська авіація за добу атакувала 11 районів скупчення сил противника

На фронті за добу було 60 зіткнень, на бахмутському напрямку ЗС України відбили 28 атак

Війська РФ за добу завдали по території України одного ракетного і 65 авіаударів

ЗС України та Мінстратегпром у травні мають намір запустити "Залізний полігон" для випробування зброї

Росіяни обстрілюють Донецьку область, є загиблі - голова ОВА

У ЗС України з'явилися підрозділи, що спеціалізуються на наземних дронах - Сухаревський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА