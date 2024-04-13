Посол Німеччини в Україні закликав інші країни передавати Україні системи ППО

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер звернувся до союзників із закликом наслідувати приклад Німеччини і передати Україні додаткові системи ППО.

"Німеччина надає додаткову допомогу у сфері протиповітряної оборони. Ми відправляємо ще одну систему Patriot з усім, що до неї належить. Тоді в країні буде три системи з Німеччини. Крім того, Iris-T і Gepard також тут. Тепер інші повинні швидко приєднатися!", - написав Єгер у соціальній мережі X (колишній Tвіттер).