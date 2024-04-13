Події

12:25 13.04.2024

У неділю в західних і північних областях дощі, місцями грози - Укргідрометцентр

1 хв читати
У неділю в західних і північних областях дощі, місцями грози - Укргідрометцентр

У неділю, 14 квітня, в Україні вночі без опадів, вдень у західних, увечері і в північних областях короткочасні дощі, місцями грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди до 26°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

У Києві в неділю без опадів, лише ввечері короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 14 квітня найвища температура вдень була 25,4° у 1972 році, найнижча вночі -3,9° у 1928 році.

У понеділок, 15 квітня, в Україні короткочасні дощі, місцями грози, у південній частині без опадів.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах, вдень і на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°, на Закарпатті 20-25°; у південній частині України вночі 9-14°, вдень 22-27°.

У понеділок у Києві короткочасний дощ. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°; вдень 17-19°.

Теги: #укргідрометцентр #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:03 09.04.2024
Найближчими днями в Україні буде тепла погода, без опадів, лише в четвер у Карпатах невеликий дощ - Укргідрометцентр

Найближчими днями в Україні буде тепла погода, без опадів, лише в четвер у Карпатах невеликий дощ - Укргідрометцентр

13:28 07.04.2024
На початку тижня в Україні буде без опадів, температура вдень до +25° - Укргідрометцентр

На початку тижня в Україні буде без опадів, температура вдень до +25° - Укргідрометцентр

12:55 25.03.2024
У більшості областей України у вівторок пройдуть дощі, вдень 8-13° тепла, вночі на заході можливі заморозки

У більшості областей України у вівторок пройдуть дощі, вдень 8-13° тепла, вночі на заході можливі заморозки

13:05 24.03.2024
На початку тижня в Україні буде дощова погода, місцями мокрий сніг - Укргідрометцентр

На початку тижня в Україні буде дощова погода, місцями мокрий сніг - Укргідрометцентр

13:36 21.03.2024
У Києві та області в п'ятницю хмарно, без опадів, температура вдень до 10-12° тепла

У Києві та області в п'ятницю хмарно, без опадів, температура вдень до 10-12° тепла

12:35 20.03.2024
На більшій частині України в четвер уночі невеликий дощ, можливо, зі снігом, удень до 12° тепла

На більшій частині України в четвер уночі невеликий дощ, можливо, зі снігом, удень до 12° тепла

14:05 17.03.2024
У Києві та області опади припиняться до четверга

У Києві та області опади припиняться до четверга

12:30 16.03.2024
У неділю в західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях дощ - Укргідрометцентр

У неділю в західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях дощ - Укргідрометцентр

13:32 10.03.2024
У Києві та області в понеділок без опадів, у вівторок і середу невеликий дощ - Укргідрометцентр

У Києві та області в понеділок без опадів, у вівторок і середу невеликий дощ - Укргідрометцентр

12:31 10.03.2024
У понеділок у західних та місцями Одеській і Вінницькій областях дощ - Укргідрометцентр

У понеділок у західних та місцями Одеській і Вінницькій областях дощ - Укргідрометцентр

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Чернігівській області росіяни обстріляли цивільне авто, загинула 1 людина - голова ОВА

Сирський: ухвалено рішення, спрямовані на посилення найбільш проблемних ділянок оборони засобами РЕБ і ППО

Богданівка перебуває під контролем Сил оборони, там тривають інтенсивні бої - Міноборони

У результаті обстрілу Нью-Йорка і Красногорівки загинуло двоє людей, ще вісім поранені

ЗС України за добу ліквідували 1030 окупантів

ОСТАННЄ

У ЗСУ спростували інформацію про нібито побиття військовослужбовцями ТЦК і СП представниці громадської організації в Хмельницькій області

Палата представників США може розглянути законопроєкт про допомогу Україні наступного тижня - член Конгресу

МВС визначило 63 тергромади, які здатні створити добровільну пожежну охорону

У Чернігівській області росіяни обстріляли цивільне авто, загинула 1 людина - голова ОВА

Одна людина загинула, семеро постраждали внаслідок аварії на канатній дорозі в центрі Анталії

Мінкультури внесло ще 3 російських акторів до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Законопроєкт про демобілізацію вже в роботі, найближчими місяцями з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту - Міноборони

"Укрпошта" випустила марки з українською зброєю

Унаслідок нічного обстрілу Куп'янська постраждали двоє мирних жителів - Синєгубов

У Бериславському районі на російській міні підірвався тракторист - Херсонська ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА