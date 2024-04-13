У неділю в західних і північних областях дощі, місцями грози - Укргідрометцентр

У неділю, 14 квітня, в Україні вночі без опадів, вдень у західних, увечері і в північних областях короткочасні дощі, місцями грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди до 26°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

У Києві в неділю без опадів, лише ввечері короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 14 квітня найвища температура вдень була 25,4° у 1972 році, найнижча вночі -3,9° у 1928 році.

У понеділок, 15 квітня, в Україні короткочасні дощі, місцями грози, у південній частині без опадів.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах, вдень і на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°, на Закарпатті 20-25°; у південній частині України вночі 9-14°, вдень 22-27°.

У понеділок у Києві короткочасний дощ. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°; вдень 17-19°.