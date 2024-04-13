Богданівка перебуває під контролем Сил оборони, там тривають інтенсивні бої - Міноборони

Тривають бої за Богданівку на Бахмутському напрямку, на північну околицю якої вночі пробилися штурмові групи ворога, наразі місто перебуває під контролем Сил оборони, повідомляє Міністерство оборони України.

"Тривають інтенсивні бої за Богданівку на Бахмутському напрямку. Вночі штурмові групи ворога пробилися на північну околицю міста. Богданівка зараз під контролем Сил оборони. Триває бій, ворог не припиняє штурмів", - ідеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в суботу.

У міністерстві закликали орієнтуватися тільки на офіційні повідомлення Збройних Сил України.