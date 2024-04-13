Бельгія починає розслідування за підозрою у втручанні Росії в майбутні вибори в ЄС

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо оголосив у п'ятницю про початок розслідування за підозрою в російському втручанні в червневі загальноєвропейські вибори, заявивши, що розвідслужби його країни підтвердили існування мережі, яка намагається підірвати підтримку України, повідомляє Associated Press.

"Бельгійські розвідувальні служби підтвердили існування проросійських мереж втручання, які діють у кількох європейських країнах, а також тут, у Бельгії", - заявив Де Кроо.

Де Кроо зазначив, що бельгійські агентства тісно співпрацюють із владою Чехії після того, як там було розкрито операцію з надання проросійського впливу. За його словами, розслідування показало, що до членів Європарламенту зверталися і пропонували гроші за просування російської пропаганди.

"За даними нашої розвідки, цілі Москви гранично зрозумілі. Мета полягає в тому, щоб допомогти обрати більше проросійських кандидатів до Європарламенту і зміцнити певний проросійський наратив у цьому інституті", - сказав він журналістам.

"Це серйозні побоювання, і саме тому я вжив заходів", - сказав він. "Ми не можемо допустити, щоб у нашому середовищі з'явилася подібна російська загроза. Ми повинні діяти, причому як на національному рівні, так і на рівні ЄС".

Він не надав жодних подробиць про те, хто може бути під підозрою. У грудні 2022 року бельгійська влада розкрила операцію з маніпулювання впливом у Європейському парламенті за участю посадовців із Катару. Уряд Катару відкинув звинувачення.

Цього тижня законодавці ЄС обговорювали звинувачення в російському втручанні в роботу парламенту і вибори, а також те, який вплив це може мати на блок. Очікується, що вони ухвалять резолюцію з цього питання на наступній пленарній сесії у Страсбурзі, Франція, яка розпочнеться 22 квітня.