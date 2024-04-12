Події

20:22 12.04.2024

Шмигаль: Україна прагне розпочати переговорний процес про вступ до ЄС не пізніше червня

2 хв читати
Шмигаль: Україна прагне розпочати переговорний процес про вступ до ЄС не пізніше червня

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна прагне якнайшвидше розпочати переговорний процес щодо вступу до Європейського Союзу - не пізніше червня поточного року, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України в п'ятницю.

"Розраховуємо, що ЄС без затримок затвердить для нас переговорну рамку. Не бачимо жодних об’єктивних перешкод, які могли б цьому завадити. Насактивно підтримують всі європейські країни", - сказав Шмигаль на панелі "Європейська інтеграція України, її областей і територіальних громад" у межах форуму "Життя регіонів в умовах війни".

Він додав, що в України є надійні партнери в ЄС, які готові допомагати і ділитися досвідом для успішного проходження процесу переговорів.

Прем'єр зазначив, що Україна виконала всю домашню роботу для початку переговорів про вступ до ЄС. "Єврокомісія підтвердила виконання Україною всіх умов. Ми продемонстрували злагоджену скоординовану роботу. Президент сьогодні озвучив пропозицію розробити інфраструктуру євроінтеграції. Це мають бути представники - від уряду до громад - які працюватимуть із європейськими фондами", - сказав Шмигаль.

Він додав, що український уряд зі свого боку готовий допомогти громадам залучати якомога більше коштів з ЄС. Водночас головною проблемою залишається вміння громад готувати та презентувати відповідні проєкти. "Це має стати пріоритетом для громад. Оскільки цього року у нас відкривається доступ до європейських фондів. Україна перейшла від статусу кандидата до статусу "переговорника". І це дає нам додаткові можливості", - зазначив Шмигаль.

 

Теги: #євроінтеграція #премєр #громади

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:28 05.04.2024
Шмигаль розраховує, що Естонія, Литва і Латвія підтримають ініціативу щодо введення заборони на авіатранзит до Росії та Білорусі

Шмигаль розраховує, що Естонія, Литва і Латвія підтримають ініціативу щодо введення заборони на авіатранзит до Росії та Білорусі

03:36 21.03.2024
Боррель обговорив з екс-прем'єром Палестини трагедію в Газі та рішення, що включають відродження Палестинської автономії

Боррель обговорив з екс-прем'єром Палестини трагедію в Газі та рішення, що включають відродження Палестинської автономії

20:28 20.03.2024
Нетаньягу не бачить можливості в стислі терміни почати військову операцію в Рафаху

Нетаньягу не бачить можливості в стислі терміни почати військову операцію в Рафаху

07:13 07.03.2024
Єрмак на зустрічі з експрем'єркою Фінляндії: На тлі нещодавньої атаки РФ Одеси важливим є продовження підтримки України

Єрмак на зустрічі з експрем'єркою Фінляндії: На тлі нещодавньої атаки РФ Одеси важливим є продовження підтримки України

09:36 26.02.2024
Прем'єр Болгарії прибув в Україну з візитом

Прем'єр Болгарії прибув в Україну з візитом

20:19 24.02.2024
Під час візиту прем'єр-міністра Бельгії було обговорено механізми передання Україні заморожених активів РФ та інші аспекти фінансової та військової допомоги

Під час візиту прем'єр-міністра Бельгії було обговорено механізми передання Україні заморожених активів РФ та інші аспекти фінансової та військової допомоги

19:17 24.02.2024
Бельгія відкриє офіси Агентства з розвитку в Києві та Харкові

Бельгія відкриє офіси Агентства з розвитку в Києві та Харкові

21:18 08.02.2024
Парламент Грузії схвалив призначення Кобахідзе прем'єром республіки

Парламент Грузії схвалив призначення Кобахідзе прем'єром республіки

20:54 07.02.2024
Прем'єр Ізраїлю сподівається перемогти ХАМАС за кілька місяців

Прем'єр Ізраїлю сподівається перемогти ХАМАС за кілька місяців

19:10 28.01.2024
Вірменії необхідно змінити уявлення про безпеку, колишні ідеї зіграли згубну роль - Пашинян

Вірменії необхідно змінити уявлення про безпеку, колишні ідеї зіграли згубну роль - Пашинян

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський взяв участь у презентації платформи "Зроблено в Україні" в Чернівцях

Сибігу звільнено з посади заступника керівника Офісу президента - указ

Президент акцентував увагу Конгресу місцевих та регіональних влад на захисті енергетики, ППО, створенні робочих місць і комунікації з партнерами

Командувач ОК "Південь" Ковальчук повідомив про відставку з посади

Нідерланди виділили Україні додаткові €1 млрд на військову допомогу та €400 млн на відновлення

ОСТАННЄ

Зеленський взяв участь у презентації платформи "Зроблено в Україні" в Чернівцях

Зеленський у Чернівцях провів зустріч зі студентами

"Хезболла" запустила десятки реактивних снарядів по Ізраїлю

Резніков став новим директором "Безпекових та оборонних програм" в Українському інституті майбутнього

ТЧХУ проводить проєкт із психосоціальної підтримки населення в Кіровоградській області

Кулеба обговорив із главою МЗС Італії пошук систем ППО для України

Окупанти за добу завдали два ракетних і 72 авіаудари по Україні, обстріляли понад 110 міст і сіл

Українська авіація за добу завдала ударів по 12 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Генштаб: ЗС України відбили за добу на бахмутському напрямку 24 атаки окупантів, на новопавлівському 19, на авдіївському 16

Сибігу звільнено з посади заступника керівника Офісу президента - указ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА