Шмигаль: Україна прагне розпочати переговорний процес про вступ до ЄС не пізніше червня

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна прагне якнайшвидше розпочати переговорний процес щодо вступу до Європейського Союзу - не пізніше червня поточного року, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України в п'ятницю.

"Розраховуємо, що ЄС без затримок затвердить для нас переговорну рамку. Не бачимо жодних об’єктивних перешкод, які могли б цьому завадити. Насактивно підтримують всі європейські країни", - сказав Шмигаль на панелі "Європейська інтеграція України, її областей і територіальних громад" у межах форуму "Життя регіонів в умовах війни".

Він додав, що в України є надійні партнери в ЄС, які готові допомагати і ділитися досвідом для успішного проходження процесу переговорів.

Прем'єр зазначив, що Україна виконала всю домашню роботу для початку переговорів про вступ до ЄС. "Єврокомісія підтвердила виконання Україною всіх умов. Ми продемонстрували злагоджену скоординовану роботу. Президент сьогодні озвучив пропозицію розробити інфраструктуру євроінтеграції. Це мають бути представники - від уряду до громад - які працюватимуть із європейськими фондами", - сказав Шмигаль.

Він додав, що український уряд зі свого боку готовий допомогти громадам залучати якомога більше коштів з ЄС. Водночас головною проблемою залишається вміння громад готувати та презентувати відповідні проєкти. "Це має стати пріоритетом для громад. Оскільки цього року у нас відкривається доступ до європейських фондів. Україна перейшла від статусу кандидата до статусу "переговорника". І це дає нам додаткові можливості", - зазначив Шмигаль.