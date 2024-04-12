Генштаб: ЗС України відбили за добу на бахмутському напрямку 24 атаки окупантів, на новопавлівському 19, на авдіївському 16

Сили оборони України минулої доби відбили атаки і штурми російських окупантів на бахмутському, авдіївському, новопавлівському, оріхівському і херсонському напрямках, водночас на куп'янському і лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, загалом протягом доби відбулося 81 бойове зіткнення.

Найбільше атак окупантів відбито на бахмутському напрямку. "На бахмутському напрямку нашими військовими відбито 24 атаки поблизу населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'яне, Спірне, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався поліпшити тактичне становище", - йдеться у зведенні.

Також складна ситуація на новопавлівському та авдіївському напрямку. "На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Нетайлове Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів... На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне Донецької області, де ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших військ", - розповіли в Генштабі ЗСУ.

На херсонському напрямку ворог протягом доби здійснив п'ять безуспішних атак на позиції українських військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області на лівому березі Дніпра. На оріхівському напрямку окупанти за підтримки авіації тричі атакували позиції ЗСУ біля Старомайорського Донецької області.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога на території Білорусі не виявлено.