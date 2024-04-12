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19:07 12.04.2024

Екскомандувач ОК "Південь" Ковальчук очолив одеську Військову академію

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Екскомандувач ОК "Південь" Ковальчук очолив одеську Військову академію

Герой України - генерал-майор Андрій Ковальчук став начальником Військової академії (м. Одеса), повідомляється на сторінці вишу у фейсбуці в п'ятницю.

"Призначення генерал-майора Андрія Ковальчука на посаду начальника Одеської військової академії є не лише важливою подією для самої академії, а й для всієї країни. Його винятковий досвід у військовій справі, відвага і відданість принесуть новий рівень в освітній процес та підготовку майбутніх офіцерів. Ковальчук не лише захищав нашу країну на фронті, а й випробував себе у складних миротворчих місіях. Під його керівництвом академія стане не лише місцем навчання, а й осередком розвитку військового досвіду та культури", - йдеться в повідомленні.

Раніше в п'ятницю повідомлялося, що командувач військ Оперативного командування "Південь" Ковальчук повідомив про відставку з посади та перехід у сферу навчання військовослужбовців. "Із впевненістю в нас і в наших із вами силах залишаюсь в єдиній армійській родині, і у вихованні молодих офіцерів впроваджуватиму ті самі принципи й вимоги, що завжди мав і маю до себе й тих, кого веду за собою: честь, порядність, патріотизм, відповідальність, відвага й розсудливість, - із цього зростає справжній командир, здатний бути взірцем для наслідування й виховувати власним прикладом свій бойовий колектив. Так формується новітнє військо демократичної незалежної держави", - йшлося в повідомленні Ковальчука на сторінці ОК "Південь" у фейсбуці в п'ятницю.

Водночас він не уточнював, на яку посаду переводиться. Про те, що Ковальчук очолить одеську Військову академію, повідомляв раніше народний депутат України фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

 

 

Теги: #кадри #академія #військова

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