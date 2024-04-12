Події

18:34 12.04.2024

Президент акцентував увагу Конгресу місцевих та регіональних влад на захисті енергетики, ППО, створенні робочих місць і комунікації з партнерами

3 хв читати
Президент акцентував увагу Конгресу місцевих та регіональних влад на захисті енергетики, ППО, створенні робочих місць і комунікації з партнерами

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Чернівців провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України за участю представників Офісу президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Сил оборони, голів ОДА й дипломатичного корпусу.

"Сьогоднішнє засідання конгресу ми проводимо в особливих умовах. Кожен з вас бачить, які сьогодні в нас є виклики й загрози. Перше - це ситуація з допомогою наших партнерів. На жаль, частина підтримки гальмується. Треба робити все, щоб збільшувати наші власні можливості тут - в Україні, не втрачати час і зміцнювати державу, водночас максимально комунікувати всім і на всіх рівнях із партнерами. Зокрема, і між громадами, щоб увага світу до України зберігалася. Це не просто, але дуже потрібно", - заявив Зеленський.

Другим пріоритетом президент назвав захист енергетики й підготовку до наступного опалювального сезону.

"Кожен з вас бачить, що російські терористи щоденно намагаються нас вибити з життя. Це дуже серйозний виклик, на який ми маємо давати потужну відповідь. Звичайно, перший пріоритет - це системи ППО, постачання енергетичного обладнання. Усі гілки влади цим займаються. Зараз у кожній громаді має бути дуже чітке розуміння того, що потрібно для підтримки. Уже зараз на всіх рівнях ми маємо починати готуватись до наступного опалювального сезону - і громади, і влада, і енергетичні компанія. Взаємодія має бути максимальною", - заявив він.

Зокрема, Зеленський закликав урядовців максимально звертати увагу на потреби громад, а громади бути дуже активними.

"Така стадія війни, коли ми маємо бути дуже активною командою. Ми маємо бути сильними разом, щоб відповідати ворогу. Потрібна реальна розбудова децентралізованої генерації. Ми від держави сьогодні покажемо, як це має бути зроблено, але це можна зробити тільки в єдності з кожною громадою", - наголосив глава держави.

Третє, за словами Зеленського, створення в регіонах робочих місць і сплата податків. Зокрема, він наголосив, що уряд працює над розширенням економічних програм підтримки, однак потрібно більше постійної та прямої комунікації між урядом, бізнесом і громадами.

"Ми маємо працювати в такому трикутнику", - наголосив він.

Також президент заявив, що "всі ми і кожна громада маємо пам'ятати про головну потребу всієї нашої держави - ми маємо зупинити агресію Росії і завершити цю війну справедливим миром на своїх умовах".

Зокрема, за його словами, необхідно максимально сприяти розвитку всіх оборонних виробництв.

"Ми вже довели в Україні, що можемо виробляти дійсно сильні дрони, засоби РЕБ, виробляємо артилерію, техніку. Усього, що потрібно обороні, має бути максимум. Максимум має бути і звичайної економічної активності, яка дає людям роботу й забезпечує податками та зборами бюджети. І будь ласка, у кожній громаді проявляйте максимальну увагу до наших воїнів, які проходять лікування після поранень і реабілітацію, підтримуйте сім'ї наших воїнів, які зараз на фронті, і всіх, хто дійсно допомагає обороні", - сказав він.

Як повідомила пресслужба Зеленського, у засіданні взяли участь 160 членів Конгресу, зокрема 78 очільників міст, сіл і селищ, ще понад 1500 учасників приєдналися онлайн.

Повідомляється, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав регіони проявляти максимум солідарності з Харківською, Одеською, Миколаївською та Запорізькою областями, де наразі найскладніша ситуація.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в онлайн-режимі поінформував про нещодавні рішення парламенту, зокрема щодо мобілізації. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про зусилля, спрямовані на ремонт і відновлення об'єктів генерації, децентралізацію енергосистеми, залучення партнерів до допомоги енергосектору.

Представники Сил безпеки й оборони доповіли про протидію загрозам безпеці та державності в умовах воєнного стану.

Теги: #конгрес #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:32 12.04.2024
Зеленський у Чернівцях провів зустріч із делегацією Світового конгресу українців

Зеленський у Чернівцях провів зустріч із делегацією Світового конгресу українців

16:33 12.04.2024
Нідерланди виділили Україні додаткові €1 млрд на військову допомогу та €400 млн на відновлення

Нідерланди виділили Україні додаткові €1 млрд на військову допомогу та €400 млн на відновлення

18:50 11.04.2024
Зеленський: Нам потрібна допомога партнерів у фінансуванні власного оборонного виробництва

Зеленський: Нам потрібна допомога партнерів у фінансуванні власного оборонного виробництва

18:33 11.04.2024
Зеленський про підготовку в РФ літньої мобілізації: Критично важливо, щоб кожен із партнерів виконав обіцянку щодо постачання зброї та снарядів для України

Зеленський про підготовку в РФ літньої мобілізації: Критично важливо, щоб кожен із партнерів виконав обіцянку щодо постачання зброї та снарядів для України

18:30 11.04.2024
Зеленський - партнерам: Ми маємо зламати наміри Путіна знищити нашу енергетику

Зеленський - партнерам: Ми маємо зламати наміри Путіна знищити нашу енергетику

18:26 11.04.2024
Норми закону про мобілізацію допоможуть військовому керівництву - Зеленський

Норми закону про мобілізацію допоможуть військовому керівництву - Зеленський

18:21 11.04.2024
Якщо не буде допомоги від партнерів, ми втрачатимемо наших людей - Зеленський

Якщо не буде допомоги від партнерів, ми втрачатимемо наших людей - Зеленський

18:19 11.04.2024
Зеленський: Червень - це час, коли буде правильно фактично розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу

Зеленський: Червень - це час, коли буде правильно фактично розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу

16:07 11.04.2024
Зеленський обговорив із президентом Румунії взаємодію в обороні, ППО та роботу експортного коридору

Зеленський обговорив із президентом Румунії взаємодію в обороні, ППО та роботу експортного коридору

15:51 11.04.2024
Зеленський зустрівся з президентом Чехії

Зеленський зустрівся з президентом Чехії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сибігу звільнено з посади заступника керівника Офісу президента - указ

Командувач ОК "Південь" Ковальчук повідомив про відставку з посади

Нідерланди виділили Україні додаткові €1 млрд на військову допомогу та €400 млн на відновлення

У Сумах троє постраждалих від авіаудару, пошкоджені 73 вікна в житлових будинках - обладміністрація

Високий рівень працевлаштування показують випускники вишів у галузях, пов'язаних із медициною, педагогікою та правоохоронною діяльністю - Міносвіти

ОСТАННЄ

Генштаб: ЗС України відбили за добу на бахмутському напрямку 24 атаки окупантів, на новопавлівському 19, на авдіївському 16

Сибігу звільнено з посади заступника керівника Офісу президента - указ

Генштаб: ВСУ отразили за сутки на бахмутском направлении 24 атаки оккупантов, на новопавловском 19, на авдеевском 16

Дуже великі об'єкти неможливо повністю захистити лише інженерними спорудами без ППО - голова Агентства відновлення

Екскомандувач ОК "Південь" Ковальчук очолив одеську Військову академію

Єрмак закликав проявляти максимум солідарності з найбільш постраждалими Харківською, Одеською, Миколаївською та Запорізькою областями

Окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині, щонайменше один загиблий та один поранений - обладміністрація

Генштаб ЗСУ продовжує планову ротацію підрозділів, які перебувають у районах бойових дій від початку вторгнення

СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП), який закликав молитися за окупантів

Командувач ОК "Південь" Ковальчук повідомив про відставку з посади

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА