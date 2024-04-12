Президент акцентував увагу Конгресу місцевих та регіональних влад на захисті енергетики, ППО, створенні робочих місць і комунікації з партнерами

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Чернівців провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України за участю представників Офісу президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Сил оборони, голів ОДА й дипломатичного корпусу.

"Сьогоднішнє засідання конгресу ми проводимо в особливих умовах. Кожен з вас бачить, які сьогодні в нас є виклики й загрози. Перше - це ситуація з допомогою наших партнерів. На жаль, частина підтримки гальмується. Треба робити все, щоб збільшувати наші власні можливості тут - в Україні, не втрачати час і зміцнювати державу, водночас максимально комунікувати всім і на всіх рівнях із партнерами. Зокрема, і між громадами, щоб увага світу до України зберігалася. Це не просто, але дуже потрібно", - заявив Зеленський.

Другим пріоритетом президент назвав захист енергетики й підготовку до наступного опалювального сезону.

"Кожен з вас бачить, що російські терористи щоденно намагаються нас вибити з життя. Це дуже серйозний виклик, на який ми маємо давати потужну відповідь. Звичайно, перший пріоритет - це системи ППО, постачання енергетичного обладнання. Усі гілки влади цим займаються. Зараз у кожній громаді має бути дуже чітке розуміння того, що потрібно для підтримки. Уже зараз на всіх рівнях ми маємо починати готуватись до наступного опалювального сезону - і громади, і влада, і енергетичні компанія. Взаємодія має бути максимальною", - заявив він.

Зокрема, Зеленський закликав урядовців максимально звертати увагу на потреби громад, а громади бути дуже активними.

"Така стадія війни, коли ми маємо бути дуже активною командою. Ми маємо бути сильними разом, щоб відповідати ворогу. Потрібна реальна розбудова децентралізованої генерації. Ми від держави сьогодні покажемо, як це має бути зроблено, але це можна зробити тільки в єдності з кожною громадою", - наголосив глава держави.

Третє, за словами Зеленського, створення в регіонах робочих місць і сплата податків. Зокрема, він наголосив, що уряд працює над розширенням економічних програм підтримки, однак потрібно більше постійної та прямої комунікації між урядом, бізнесом і громадами.

"Ми маємо працювати в такому трикутнику", - наголосив він.

Також президент заявив, що "всі ми і кожна громада маємо пам'ятати про головну потребу всієї нашої держави - ми маємо зупинити агресію Росії і завершити цю війну справедливим миром на своїх умовах".

Зокрема, за його словами, необхідно максимально сприяти розвитку всіх оборонних виробництв.

"Ми вже довели в Україні, що можемо виробляти дійсно сильні дрони, засоби РЕБ, виробляємо артилерію, техніку. Усього, що потрібно обороні, має бути максимум. Максимум має бути і звичайної економічної активності, яка дає людям роботу й забезпечує податками та зборами бюджети. І будь ласка, у кожній громаді проявляйте максимальну увагу до наших воїнів, які проходять лікування після поранень і реабілітацію, підтримуйте сім'ї наших воїнів, які зараз на фронті, і всіх, хто дійсно допомагає обороні", - сказав він.

Як повідомила пресслужба Зеленського, у засіданні взяли участь 160 членів Конгресу, зокрема 78 очільників міст, сіл і селищ, ще понад 1500 учасників приєдналися онлайн.

Повідомляється, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав регіони проявляти максимум солідарності з Харківською, Одеською, Миколаївською та Запорізькою областями, де наразі найскладніша ситуація.

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