Події

17:32 12.04.2024

Зеленський у Чернівцях провів зустріч із делегацією Світового конгресу українців

2 хв читати
Зеленський у Чернівцях провів зустріч із делегацією Світового конгресу українців

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів зустріч із делегацією Світового конгресу українців, яка прибула до Чернівців із Бухареста для проведення свого саміту.

Як повідомила пресслужба глави держави, у саміті Світового конгресу українців у Чернівцях беруть участь понад 200 очільників і представників українських громад із 55 країн світу.

"Наша зустріч - це дуже важливий сигнал для наших громад за кордоном і наших партнерів. Це важливий сигнал підтримки для українців, які щоденно боронять нашу державу. Це важливий сигнал і для військових - вони не одні на фронті й буде підтримка", - сказав президент.

Глава держави наголосив на важливості активної роботи Світового конгресу українців з урядами, парламентами й громадами іноземних держав, щоб забезпечувати міжнародну підтримку України.

Зеленський також зазначив, що Світовий конгрес українців підтримує освітні програми для українських дітей.

"Я знаю, що у вас є багато освітніх і культурних програм, які ви реалізуєте на різних континентах. Дуже важливо, щоб наші діти, які зараз за кордоном, не втратили українську культуру. Програми, книжки, мова - цей напрям також дуже важливий. Ми хочемо потім повертати наших дітей в Україну та відбудовувати державу", - сказав він.

Зі свого боку президент Світового конгресу українців Павло Ґрод наголосив, що головна мета сьогодні - перемога України над агресором, і конгрес завжди підтримує Україну на цьому шляху.

"Ми всі горді бути українцями. А сьогодні українці стали на першому місці як найхоробріший народ в усьому світі", - зазначив Ґрод.

Теги: #чернівці #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:33 12.04.2024
Нідерланди виділили Україні додаткові €1 млрд на військову допомогу та €400 млн на відновлення - розмова Зеленського та Рютте

Нідерланди виділили Україні додаткові €1 млрд на військову допомогу та €400 млн на відновлення - розмова Зеленського та Рютте

18:50 11.04.2024
Зеленський: Нам потрібна допомога партнерів у фінансуванні власного оборонного виробництва

Зеленський: Нам потрібна допомога партнерів у фінансуванні власного оборонного виробництва

18:33 11.04.2024
Зеленський про підготовку в РФ літньої мобілізації: Критично важливо, щоб кожен із партнерів виконав обіцянку щодо постачання зброї та снарядів для України

Зеленський про підготовку в РФ літньої мобілізації: Критично важливо, щоб кожен із партнерів виконав обіцянку щодо постачання зброї та снарядів для України

18:30 11.04.2024
Зеленський - партнерам: Ми маємо зламати наміри Путіна знищити нашу енергетику

Зеленський - партнерам: Ми маємо зламати наміри Путіна знищити нашу енергетику

18:26 11.04.2024
Норми закону про мобілізацію допоможуть військовому керівництву - Зеленський

Норми закону про мобілізацію допоможуть військовому керівництву - Зеленський

18:21 11.04.2024
Якщо не буде допомоги від партнерів, ми втрачатимемо наших людей - Зеленський

Якщо не буде допомоги від партнерів, ми втрачатимемо наших людей - Зеленський

18:19 11.04.2024
Зеленський: Червень - це час, коли буде правильно фактично розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу

Зеленський: Червень - це час, коли буде правильно фактично розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу

16:07 11.04.2024
Зеленський обговорив із президентом Румунії взаємодію в обороні, ППО та роботу експортного коридору

Зеленський обговорив із президентом Румунії взаємодію в обороні, ППО та роботу експортного коридору

15:51 11.04.2024
Зеленський зустрівся з президентом Чехії

Зеленський зустрівся з президентом Чехії

15:43 11.04.2024
Зеленський поінформував Рінкевичса про потреби в ППО

Зеленський поінформував Рінкевичса про потреби в ППО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Командувач ОК "Південь" Ковальчук повідомив про відставку з посади

Нідерланди виділили Україні додаткові €1 млрд на військову допомогу та €400 млн на відновлення - розмова Зеленського та Рютте

У Сумах троє постраждалих від авіаудару, пошкоджені 73 вікна в житлових будинках - обладміністрація

Високий рівень працевлаштування показують випускники вишів у галузях, пов'язаних із медициною, педагогікою та правоохоронною діяльністю - Міносвіти

Уповноважений щодо зниклих безвісти за особливих обставин: Проблеми з ідентифікацією тіл є

ОСТАННЄ

Командувач ОК "Південь" Ковальчук повідомив про відставку з посади

У Криворізькому районі збили ворожу ракету, постраждала місцева жителька - обладміністрація

Шольц попередив Іран про неприпустимість військових акцій проти Ізраїлю

Умєров обговорив із міністром оборони Японії поточні військові потреби України

Росіяни атакували Новоберислав, одна людина постраждала - ОВА

Парламент Молдови ухвалив закон про припинення участі в ДЗЗСЄ

На Донеччині внаслідок обстрілу постраждали 3 людини - ДСНС

Чотири українські університети долучилися до програми подвійних дипломів із вишами Великої Британії

"Укрзалізниця" продовжила обмеження на всі залізничні перевезення до Чорноморська

У Бериславі внаслідок атаки ворожого БПЛА постраждала літня жінка - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА