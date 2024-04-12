Зеленський у Чернівцях провів зустріч із делегацією Світового конгресу українців

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів зустріч із делегацією Світового конгресу українців, яка прибула до Чернівців із Бухареста для проведення свого саміту.

Як повідомила пресслужба глави держави, у саміті Світового конгресу українців у Чернівцях беруть участь понад 200 очільників і представників українських громад із 55 країн світу.

"Наша зустріч - це дуже важливий сигнал для наших громад за кордоном і наших партнерів. Це важливий сигнал підтримки для українців, які щоденно боронять нашу державу. Це важливий сигнал і для військових - вони не одні на фронті й буде підтримка", - сказав президент.

Глава держави наголосив на важливості активної роботи Світового конгресу українців з урядами, парламентами й громадами іноземних держав, щоб забезпечувати міжнародну підтримку України.

Зеленський також зазначив, що Світовий конгрес українців підтримує освітні програми для українських дітей.

"Я знаю, що у вас є багато освітніх і культурних програм, які ви реалізуєте на різних континентах. Дуже важливо, щоб наші діти, які зараз за кордоном, не втратили українську культуру. Програми, книжки, мова - цей напрям також дуже важливий. Ми хочемо потім повертати наших дітей в Україну та відбудовувати державу", - сказав він.

Зі свого боку президент Світового конгресу українців Павло Ґрод наголосив, що головна мета сьогодні - перемога України над агресором, і конгрес завжди підтримує Україну на цьому шляху.

"Ми всі горді бути українцями. А сьогодні українці стали на першому місці як найхоробріший народ в усьому світі", - зазначив Ґрод.