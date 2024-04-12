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16:33 12.04.2024

Нідерланди виділили Україні додаткові €1 млрд на військову допомогу та €400 млн на відновлення - розмова Зеленського та Рютте

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Нідерланди виділили Україні додаткові €1 млрд на військову допомогу та €400 млн на відновлення - розмова Зеленського та Рютте

Нідерланди виділили Україні ще 1 млрд євро військової допомоги і 400 млн євро на відновлення на додаток до зобов'язань у межах двосторонньої угоди з безпеки, повідомив президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Щойно у телефонній розмові прем’єр-міністр Марк Рютте повідомив, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й €400 млн на відновлення. Це додатково до зобов’язань у межах нашої двосторонньої безпекової угоди", - написав Зеленський у телеграмі.

Глава держави висловив подяку прем'єр-міністру і всьому народу Нідерландів.

За його словами, під час також розмови було обговорено спільну роботу з партнерами над прискоренням постачань снарядів для артилерії, амуніції та систем ППО.

"Подякував за результативну конференцію Justice for Ukraine ("Справедливість для України" - ІФ-У) у Гаазі та запуск за її підсумками Реєстру збитків. Розповів про підготовку Саміту миру у Швейцарії й запросив Нідерланди приєднатися. Ми також обговорили необхідні зусилля, щоб цей захід підтримало якнайбільше країн", - написав Зеленський.

Зі свого боку Рютте повідомив, що Нідерланди у 2024 році нададуть Україні додаткову військову допомогу на 1 млрд євро, а також виділяють 3 млрд євро на підтримку в галузі оборони на 2025 рік.

"Нідерланди виділять додатково 1 млрд євро на військову підтримку цього року. Це йде на додаток до 2 млрд євро, витрачання яких уже погодила влада. Також ми ухвалили рішення, що спрямуємо 3 млрд євро на військову підтримку на наступний рік", - написав Рютте в соцмережі X.

Окрім цього, за словами прем'єра, Нідерланди використають 400 млн євро "для підтримки української економіки і ремонту життєво необхідної енергетичної інфраструктури".

Рютте нагадав, що Нідерланди продовжують докладати зусиль, щоб швидше доставляти Україні більше боєприпасів і засобів ППО разом із міжнародними партнерами, зокрема з Данією та Чехією.

На початку березня Нідерланди уклали з Україною двосторонню угоду про безпеку терміном на 10 років. За словами Рютте, Нідерланди надаватимуть Україні допомогу і підтримку "за всім спектром оборонної співпраці, а також у сферах відновлення, підтримки санкцій і боротьби за правосуддя".

Теги: #нідерланди #допомога_україні #рютте #зеленський

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