У Миколаївській області суботу оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки - голова ОВА

Суботу, 13 квітня, у Миколаївській області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого ракетного удару по Миколаєву, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Завтра, 13 квітня, у Миколаївській області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки по місту Миколаєву", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у четвер ворог завдав ракетного удару по Миколаєву, унаслідок чого загинули п’ять людей.