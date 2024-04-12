Події

15:29 12.04.2024

У Миколаївській області суботу оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки - голова ОВА

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У Миколаївській області суботу оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки - голова ОВА

Суботу, 13 квітня, у Миколаївській області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого ракетного удару по Миколаєву, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Завтра, 13 квітня, у Миколаївській області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки по місту Миколаєву", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у четвер ворог завдав ракетного удару по Миколаєву, унаслідок чого загинули п’ять людей.

Теги: #траур #миколаївська_область

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