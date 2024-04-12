Події

14:56 12.04.2024

Екскерівнику Департаменту господарського забезпечення СБУ обрано запобіжний захід - ВАКС

1 хв читати
Екскерівнику Департаменту господарського забезпечення СБУ обрано запобіжний захід - ВАКС

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб з альтернативою 3 млн грн застави екскерівникові Департаменту господарського забезпечення СБУ, якого підозрюють у розкраданні понад 26 млн грн на оборудках із пальним, повідомляє пресслужба ВАКС.

"У четвер, 11 квітня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до екскерівника Департаменту господарського забезпечення СБУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Як альтернативу йому визначено заставу розміром 3 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 10 квітня Служба безпеки України викрила схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю паливно-мастильних матеріалів для потреб СБУ, до організації якої причетні екскерівник Департаменту господарського забезпечення служби та його перший заступник. Унаслідок злочинних дій фігурантів підрозділам СБУ було завдано понад 26 млн грн збитків.

Теги: #сбу #вакс #запобіжний_захід

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:32 12.04.2024
Суд заарештував з альтернативою застави міського голову та секретаря однієї з громад Дніпропетровської області, викритих на хабарництві

Суд заарештував з альтернативою застави міського голову та секретаря однієї з громад Дніпропетровської області, викритих на хабарництві

14:34 12.04.2024
Суд засудив до 10 років ув'язнення колаборанта, який видавав себе за ченця й освячував російські танки під час боїв за Київ

Суд засудив до 10 років ув'язнення колаборанта, який видавав себе за ченця й освячував російські танки під час боїв за Київ

12:20 12.04.2024
СБУ проводить обшуки у протоієрея УПЦ (МП) Данилевича - джерело

СБУ проводить обшуки у протоієрея УПЦ (МП) Данилевича - джерело

15:24 11.04.2024
ВАКС стягнув на користь держави п'ять земділянок, житловий будинок та інші активи ексміністра Табачника

ВАКС стягнув на користь держави п'ять земділянок, житловий будинок та інші активи ексміністра Табачника

20:24 10.04.2024
Екскерівників господарського підрозділу СБУ викрито на розкраданні понад 26 млн грн на оборудках із пальним

Екскерівників господарського підрозділу СБУ викрито на розкраданні понад 26 млн грн на оборудках із пальним

17:16 09.04.2024
Суд відправив під варту підозрюваного в убивстві підлітка на станції фунікулера в Києві

Суд відправив під варту підозрюваного в убивстві підлітка на станції фунікулера в Києві

12:32 09.04.2024
Голова ВЛК Чернігівщини за хабарі знімав ухилянтів із військового обліку

Голова ВЛК Чернігівщини за хабарі знімав ухилянтів із військового обліку

15:49 08.04.2024
У Харкові затримано колишніх співробітників проєктних організацій, які розробляли документацію для підключення ЗАЕС до енергосистеми РФ - СБУ

У Харкові затримано колишніх співробітників проєктних організацій, які розробляли документацію для підключення ЗАЕС до енергосистеми РФ - СБУ

19:56 06.04.2024
СБУ перевіряє інформацію агентства "Слідство.Інфо"

СБУ перевіряє інформацію агентства "Слідство.Інфо"

14:47 05.04.2024
Ексміністр ветеранів Лапутіна мобілізувалася в СБУ

Ексміністр ветеранів Лапутіна мобілізувалася в СБУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог завдав авіаудару по цивільній інфраструктурі в Сумах, попередньо без постраждалих - ОВА

Високий рівень працевлаштування показують випускники вишів у галузях, пов'язаних із медициною, педагогікою та правоохоронною діяльністю - Міносвіти

Уповноважений щодо зниклих безвісти за особливих обставин: Проблеми з ідентифікацією тіл є

Припинено розшук 1800 звільнених із полону - уповноважений з питань зниклих безвісти

У реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин налічується понад 2 тис. дітей, дані зіставляють із реєстром щодо депортованих

ОСТАННЄ

На Донеччині внаслідок обстрілу постраждали 3 людини - ДСНС

Чотири українські університети долучилися до програми подвійних дипломів із вишами Великої Британії

"Укрзалізниця" продовжила обмеження на всі залізничні перевезення до Чорноморська

У Бериславі внаслідок атаки ворожого БПЛА постраждала літня жінка - ОВА

У Миколаївській області суботу оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки - голова ОВА

У Львові судитимуть директора будівельної компанії, якого звинувачують у привласненні 23 млн грн вкладників, - поліція

Ворог завдав авіаудару по цивільній інфраструктурі в Сумах, попередньо без постраждалих - ОВА

Високий рівень працевлаштування показують випускники вишів у галузях, пов'язаних із медициною, педагогікою та правоохоронною діяльністю - Міносвіти

На Харківщині один загиблий і двоє поранених унаслідок п'ятничних ворожих обстрілів - прокуратура

У разі нестачі місць на Національному військовому меморіальному кладовищі організовуватимуть філії в обласних центрах - заступник директора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА