Екскерівнику Департаменту господарського забезпечення СБУ обрано запобіжний захід - ВАКС

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб з альтернативою 3 млн грн застави екскерівникові Департаменту господарського забезпечення СБУ, якого підозрюють у розкраданні понад 26 млн грн на оборудках із пальним, повідомляє пресслужба ВАКС.

"У четвер, 11 квітня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до екскерівника Департаменту господарського забезпечення СБУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Як альтернативу йому визначено заставу розміром 3 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 10 квітня Служба безпеки України викрила схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю паливно-мастильних матеріалів для потреб СБУ, до організації якої причетні екскерівник Департаменту господарського забезпечення служби та його перший заступник. Унаслідок злочинних дій фігурантів підрозділам СБУ було завдано понад 26 млн грн збитків.