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13:14 12.04.2024

Уповноважений щодо зниклих безвісти за особливих обставин: Проблеми з ідентифікацією тіл є

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Уповноважений щодо зниклих безвісти за особливих обставин: Проблеми з ідентифікацією тіл є

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов, відзначає складнощі під час ідентифікації тіл, коли єдиним варіантом залишається встановлення особи за ДНК.

"Так, з ідентифікацією проблеми є - через стан тіла внаслідок дій високих температур, умови перебування на відкритій поверхні або у землі тривалий час. Після такого візуальна ідентифікація неможлива", - розповів Добросердов в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що в таких випадках залишається тільки можливість встановлення особи за ДНК - "сподіватися, що є хтось із кровних родичів, щоб можна було порівняти".

При цьому уповноважений наголосив, що складніша ситуація, коли немає кровних родичів або сім'я виїхала за кордон.

"Є тіла, за якими три, чотири, п'ять разів намагалися виводити ДНК, але, на жаль, спроби були безуспішними, тому продовжуємо працювати", - сказав він.

У цьому контексті уповноважений звернув увагу на те, що з кінця минулого року проводиться кампанія з відбору ДНК-зразків в українців, які перебувають за кордоном.

"Наразі такі філії діють у Польщі, Чеській Республіці, Словацькій Республіці, Туреччині, Федеративній Республіці Німеччина, Королівстві Іспанія та Італійській Республіці. Після відбору зразки передаються до органів розслідування України, які призначають експертизу і виводять ДНК-профіль", - додав уповноважений.

Теги: #тіла_загиблих #ідентифікація

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