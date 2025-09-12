Клименко обговорив з головою The Romulus T. Weatherman Foundation Моббс ідентифікацію тіл загиблих захисників

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко провів зустріч із президенткою фундації The Romulus T. Weatherman Foundation Меган Моббс.

"Обговорили питання репатріації тіл загиблих захисників та їхню ідентифікацію, розширення можливостей експертів системи МВС, які вже сьогодні проводять понад 90% усіх ДНК-експертиз в Україні, створення Національного банку біометричних даних, що дозволить поєднати ресурси МВС та інтегруватися з базами країн-партнерів, та підготовки українських експертів та обмін їхнім унікальним досвідом із міжнародними партнерами", - написав Клименко в телеграм-каналі.

Він зазначив що Моббс, як колишня військова, "добре розуміє ціну нашої роботи та важливість місії МВС".

"Маємо підтвердження про подальшу співпрацю у напрямку ідентифікації тіл загиблих", - додав міністр.

Меган Моббс – донька спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога.