Інтерфакс-Україна
Події
20:16 12.09.2025

Клименко обговорив з головою The Romulus T. Weatherman Foundation Моббс ідентифікацію тіл загиблих захисників

1 хв читати
Клименко обговорив з головою The Romulus T. Weatherman Foundation Моббс ідентифікацію тіл загиблих захисників

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко провів зустріч із президенткою фундації The Romulus T. Weatherman Foundation Меган Моббс.

"Обговорили питання репатріації тіл загиблих захисників та їхню ідентифікацію, розширення можливостей експертів системи МВС, які вже сьогодні проводять понад 90% усіх ДНК-експертиз в Україні, створення Національного банку біометричних даних, що дозволить поєднати ресурси МВС та інтегруватися з базами країн-партнерів, та підготовки українських експертів та обмін їхнім унікальним досвідом із міжнародними партнерами", - написав Клименко в телеграм-каналі.

Він зазначив що Моббс, як колишня військова, "добре розуміє ціну нашої роботи та важливість місії МВС".

"Маємо підтвердження про подальшу співпрацю у напрямку ідентифікації тіл загиблих", - додав міністр.

Меган Моббс – донька спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога.

 

Теги: #загиблі #ідентифікація #військові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:10 12.09.2025
Сибіга: Ми очікуємо прибуття в четвер делегації військових з Польщі після інциденту з російськими дронами

Сибіга: Ми очікуємо прибуття в четвер делегації військових з Польщі після інциденту з російськими дронами

17:01 12.09.2025
Польські військові не їхатимуть до України для навчань з протидії дронам, всі заходи відбудуться в Польщі – Міноборони

Польські військові не їхатимуть до України для навчань з протидії дронам, всі заходи відбудуться в Польщі – Міноборони

16:58 12.09.2025
Зеленський - Сікорському: Україна готова допомогти з навчанням польських військових

Зеленський - Сікорському: Україна готова допомогти з навчанням польських військових

18:56 11.09.2025
Київ виділив ще 4 млрд грн на підтримку ЗСУ, всупереч вилученню 8 млрд з бюджету міста - мер

Київ виділив ще 4 млрд грн на підтримку ЗСУ, всупереч вилученню 8 млрд з бюджету міста - мер

18:21 11.09.2025
Польща розгортає близько 40 тисяч військових на кордонах з РФ та Білоруссю - ЗМІ

Польща розгортає близько 40 тисяч військових на кордонах з РФ та Білоруссю - ЗМІ

14:53 09.09.2025
Кількість загиблих у Яровій зросла до 23, відомо про 18 поранених – очільник Лиманської МВА

Кількість загиблих у Яровій зросла до 23, відомо про 18 поранених – очільник Лиманської МВА

16:40 08.09.2025
Мінімальне грошове забезпечення військового, який виконує бойові завдання, на сьогодні становить понад 50 тис грн/міс. - Свириденко

Мінімальне грошове забезпечення військового, який виконує бойові завдання, на сьогодні становить понад 50 тис грн/міс. - Свириденко

13:01 07.09.2025
До 3 людей зросла кількість загиблих внаслідок ворожої повітряної атаки на Київ – КМВА

До 3 людей зросла кількість загиблих внаслідок ворожої повітряної атаки на Київ – КМВА

10:07 07.09.2025
Кількість загиблих внаслідок ворожого удару КАБами в Запорізькій оласті зросла до двох – ОВА

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару КАБами в Запорізькій оласті зросла до двох – ОВА

13:49 05.09.2025
Зеленський про розгортання військ партнерів в Україні: Буде точно не в одиницях, а в тисячах

Зеленський про розгортання військ партнерів в Україні: Буде точно не в одиницях, а в тисячах

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана

Глава МЗС Польщі не підтвердив, що російські дрони намагалися атакувати логістичний центр у Жешуві

Зеленський обговорив з головою МЗС Великої Британії посилення ППО та далекобійні можливості України

Зеленський закликав знайти спосіб вплинути на Китай, щоб вони застосували свій вплив на РФ для закінчення війни

Для знищення 800 російських шахедів необхідно 1600 українських перехоплювачів – Зеленський

ОСТАННЄ

Жовква та міністр-делегат Франції Аддад обговорили підготовку до заходів на рівні лідерів під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

FTC перевіряє Amazon і Google на предмет порушень прав рекламодавців

У рамках програми "18-24" вперше військові контракти підписали жінки

Зеленський: Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана

Шмигаль і Келлог обговорили можливість передачі Україні нових систем Patriot

GORO Mountain Resort після відкриття планує приймати до 500 тис. туристів на рік – CEO GORO Development

Головком НАТО в Європі розповів подробиці операції альянсу на східному фланзі

Свириденко обговорила з головою МЗС Великої Британії посилення економічного тиску на Росію

США запропонують G7 створити юридичний механізм для вилучення заморожених активів РФ

У застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити документ у суботу з 00:00 до 06:00

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА