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13:04 12.04.2024

Після кожного обміну полоненими з'являється інформація, що дає надію рідним зниклих безвісти - уповноважений

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Після кожного обміну полоненими з'являється інформація, що дає надію рідним зниклих безвісти - уповноважений

Після кожного обміну полоненими з'являється інформація про зниклих безвісти за особливих обставин, що дає надію сім'ям знайти близьку людину, зазначає уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про те, чи легше працювати з пошуку зниклих безвісти після обмінів полоненими, Добросердов сказав: "Легше. Після обмінів полоненими з'являється інформація. Тобто, відповідні служби і органи працюють зі звільненими щодо підтвердження факту перебування в полоні та встановлення супутніх обставин".

"Кожен обмін - це ковток надії. І для рідних тих, кого ще не поміняли, також. Звільнені можуть підтвердити сім'ям, чий родич перебуває в полоні, що він не загинув, що він живий і здоровий, наскільки це можливо в умовах полону", - наголосив уповноважений.

Також він уточнив, що, коли йдеться про зниклих безвісти військових, то є розуміння, що людина або загинула, або перебуває в полоні.

"Коли йдеться про цивільних - людина може перебувати на території ворога, але за певних умов зв'язок із нею обірвався", - додав Добросердов.

За словами уповноваженого, той, хто перебуває в полоні, продовжує перебувати в реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин.

"Дехто думає: якщо встановлено, що людина перебуває в полоні, то вона не є зниклою безвісти, бо місцезнаходження відомо. Це не так. Статус зниклого безвісти вказує, за яких обставин це сталося. Особа буде в статусі зниклого, доки не повернеться на підконтрольну Україні територію, або доки ми не зможемо комунікувати з нею на території іншої держави, з якою у нас є чинні міжнародно-правові угоди", - пояснив Добросердов.

Також він уточнив, що другий варіант для припинення статусу - коли встановлено, де саме перебуває тіло або рештки зниклої людини, проведено експертизу, за результатами якої ідентифіковано особу.

Теги: #обмін_полоненими #зниклі_безвісти

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